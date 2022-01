iOS 15.4 zorgt er mogelijk voor dat Face ID werkt met een mondkapje

Apple heeft de eerste betaversie van iOS 15.4 beschikbaar gesteld voor ontwikkelaars. Daardoor wordt duidelijk wat Apple in petto heeft voor de iPhone. Met betrekking tot de mondkapjesplicht is er in ieder geval goed nieuws!

Eerder werd er al een oplossing gevonden voor het feit dat Face ID niet goed werkte dankzij mondkapjes. Consumenten met een Apple Watch konden hun iPhone ook ontgrendelen door middel van de smartwatch. Net als bij de Mac. Toch lijkt Apple een nog betere oplossing te hebben.

Face ID met mondkapje

Apple test een nieuwe manier waarop jij je iPhone kunt ontgrendelen. Waar Face ID eerder dankzij mondkapjes niet meer werkte, lijkt het bedrijf een oplossing gevonden te hebben. In een screenshot, die opduikt door de tweet van Daily iFix-oprichter Brandon Butch, wordt duidelijk hoe Apple het precies voor zich ziet.



Well this is new 🤔 (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR — Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022

Je kunt er met iOS 15.4 voor zorgen dat je iPhone je gezicht herkent, terwijl je een mondkapje op hebt. Om dit te kunnen doen moeten consumenten de gezichtsherkenning opnieuw instellen, maar dit keer met een mondkapje op. Apple zal zich vervolgens richten op de unieke eigenschappen rond je ogen, waardoor de iPhone weet dat jij het bent.

Het is voor Apple, dat normaal gesproken functionaliteiten aanbiedt die simpelweg goed werken, wel een stapje terug. In de iOS 15.4 betaversie wordt duidelijk dat Face ID waarschijnlijk een stukje minder goed zal werken met een mondkapje op. Het bedrijf raadt dus wel aan om de gezichtsherkenning standaard zonder mondkapje te gebruiken, voor de juiste ervaring.

iOS 15.4 komt naar je iPhone

Met iOS 15.4 brengt Apple mogelijk een arsenaal aan handige functionaliteiten en verbeteringen naar je iPhone. Het Amerikaanse bedrijf werkt bijvoorbeeld aan een oplossing voor het ProMotion-probleem. Daarmee is het voor ontwikkelaars mogelijk om de volle potentie van de iPhone 13 Pro en Pro Max te gebruiken. Waar de applicaties nu nog tot 60Hz gelimiteerd zijn, wordt het mogelijk om de volle 120Hz te gebruiken.

