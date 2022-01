Ericsson trekt Apple rechtbank in voor maar liefst 12 patentinbreuken

Apple wordt aangeklaagd door het Zweedse Ericsson, omdat het zich schuldig gemaakt zou hebben aan patentinbreuk. Niet één keer, niet vijf keer, maar twaalf keer.

Ericsson spant twee rechtszaken tegen Apple aan voor het breken van 5G-patenten. Het Amerikaanse bedrijf wordt aangeklaagd in de staat Texas en een onbekende locatie buiten de Verenigde Staten.

Apple aangeklaagd door Ericsson

De rechtszaken zijn het resultaat van stukgelopen onderhandelingen. Voordat Apple’s licentie afliep was het bedrijf in gesprek met Ericsson om deze te verlengen. De twee partijen zijn daar duidelijk niet uitgekomen, waardoor de vervaldatum inmiddels verstreken is zonder nieuw contract.

In een statement laat Ericsson weten dat het verlopen van de licentie de reden is voor de aanklacht. “Apple heeft Ericssons 2G en 3G patenten voor het eerst gelicenseerd in 2008 toen het bedrijf met de iPhone kwam”, zo is te lezen. “In 2015 sloten Apple en Ericsson wederom een wereldwijde deal voor het gebruik van 2G, 3G en 4G patenten. Op basis van het verlopen van die licenties heeft Apple niet meer het recht om ze te gebruiken.”

Zoals gezegd spant Ericsson twee rechtszaken aan tegen Apple. De eerste behandelt vier patenten, waaronder het 355 patent, en de tweede bestaat uit de overige acht. Hier valt onder andere het gebruik van WAN en LAN roaming onder.

Geen verrassing

De aanklacht van het Zweedse Ericsson is overigens geen verrassing. Het bedrijf kon niet naar de rechter stappen voordat de licenties van Apple verliep, maar nam in oktober dit jaar al wel juridische stappen. Apple klaagde Ericsson al in december dit jaar aan voor het gebruik van zogeheten strong-arm tactics in de onderhandelingen over de patenten.

Daarbij is het zeker niet de eerste keer dat de twee partijen met elkaar in de clinch liggen. Zo werd er in februari 2015 een patentzaak gestart door Ericsson, die in mei van datzelfde jaar een vervolg kreeg.