Epic Games-CEO Tim Sweeney is nog steeds zo zuur als een limoen

Dat Apple zo’n recordomzet haalde in het eerste kwartaal, dat is de CEO van Epic Games, Tim Sweeney, niet onopgemerkt gebleven. Sterker nog, Sweeney ging los in een kleine serie tweets. Eén van de boodschappen die de man heeft, is dat het geld dat Apple verdiende “niet van het bedrijf is”. Dat is een verwijzing naar de commissie die Apple rekent voor apps in de App Store.

Vorig week kwam in het nieuws dat Apple – ondanks de bizarre omstandigheden op de markt – een recordomzet haalde. Dat is een doorn in het oog van Epic Games-CEO Tim Sweeney, die vindt dat Apple dat geld onrechtmatig verdiende. Sweeney vindt dat het bedrijf dit over de rug van andere mensen doet.

Epic Games-CEO zuur over Apple-omzet

De tweet hebben we voor de volledigheid hieronder overgenomen. Het gaat in totaal om drie berichten; dus als je meer wil lezen, klik er dan vooral op. In zijn tweet verwijst de Epic Games-CEO naar de belasting die Apple heft op het distribueren van apps via de App Store, evenals de vermeende monopoliepositie.



Nu mag meneer Sweeney natuurlijk deze mening toebedeeld zijn; de vraag is nu alleen: heeft hij een punt? Bijna 85 procent van de omzet die Apple genereerde komt namelijk vanuit de verkoop van hardware. Iets meer dan vijftien procent kwam dus vanuit diensten en andere digitale producten.

Om hoeveel geld gaat het?

Binnen die ongeveer vijftien procent zitten zaken als iCloud-abonnementen, Apple Music en het exorbitante bedrag dat Google betaalt om de standaard zoekmachine te zijn op iOS. Dan blijft er dus nog een relatief klein bedrag over om je druk over te maken (los van het feit of Apple een monopoliepositie zou hebben of niet).

Ondertussen maken Epic Games en Apple zich op voor een tweede ronde binnen de rechtbank. Beide partijen gaan namelijk in hoger beroep nadat een rechter al uitspraak gedaan had over hun kwesties. Die rechtszaken hebben overigens al wat veranderingen teweeggebracht in onder meer de App Store.

