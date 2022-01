Elizabeth Holmes, oprichter van Theranos, schuldig bevonden aan fraude

Ze was dé belofte van Silicon Valley, maar heeft nu 80 jaar gevangenisstraf boven het hoofd hangen. Elizabeth Holmes is schuldig bevonden in de grootste fraudezaak van 2021.

De zaak is eigenlijk al tijden gaande en heeft de technologie- en medische wereld aardig beziggehouden. Afgelopen nacht kwam er eindelijk een uitspraak in de zaak, waar de oprichtster van het Amerikaanse bloedtest-bedrijf Theranos schuldig bevonden is aan fraude.

Elizabeth Holmes schuldig bevonden

Elizabeth Holmes heeft met haar bedrijf niet alleen investeerders voor honderden miljoenen opgelicht. De zakenvrouw heeft ook het leven van patiënten in gevaar gebracht door onnauwkeurige testresultaten van bloedtests te verspreiden. Er zijn elf aanklachten tegen haar ingediend en van vier van deze aanklachten is Holmes nu dus schuldig bevonden.

Oorspronkelijk zou de medische wereld volledig op de kop moeten staan door de nieuwe doorbraak van Theranos. Zakenvrouw Elizabeth Holmes wist investeerders te overtuigen met haar nieuwe technologie om bloedwaardes, virussen, kanker en hart- en vaatziekten makkelijker op te kunnen sporen. In 2014 een verhaal waar dusdanig veel mensen in geloofden, dat het bedrijf inmiddels een beurswaarde van 9 miljard dollar had.

Een jaar later, in 2015, ging het mis toen The Wall Street Journal een vernietigend onderzoek naar buiten bracht. Wat bleek? Elizabeth Holmes gebruikte helemaal geen nieuwe bloedtests om ziektes te ontdekken, maar werkte in het geheim met apparaten van Siemens. Apparaten die al lang bestonden en gebruikt werden door de medische wereld.

De belofte van Silicon Valley

Met de uitspraak van de rechtszaak komt er dus definitief een einde aan de carrière van ‘de belofte van Silicon Valley’. Met haar Steve Jobs-achtige coltrui werd de ondernemer al snel vergeleken met hedendaagse grootheden als Elon Musk en Jeff Bezos. Ze liet op 19-jarige leeftijd haar studie aan de Universiteit van Standford links liggen en kreeg al snel steun van Amerikaanse investeerders als Henry Kissinger (oud-minister Buitenlandse zaken) en Rupert Murdoch.

In 2022 wacht Elizabeth Holmes af hoelang ze de gevangenis in moet. Er hangt maximaal 80 jaar boven het hoofd, maar de verwachting is dat dit veel korter zal worden. Maar feit blijft dat de belofte van Silicon Valley de komende jaren genoeg de tijd heeft om over haar fouten na te denken.