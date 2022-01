Wat is Dual sim precies? Apple legt het je helemaal uit

Dual SIM roept voor veel gebruikers van de iPhone kennelijk nog altijd veel vragen op. Apple heeft daarom een nieuwe video op YouTube gezet. Daarin wordt uitgelegd hoe je de Dual sim op je iPhone kunt gebruiken om twee telefoonnummers op één toestel te hebben. Zo kun je bijvoorbeeld een nummer hebben voor je zakelijke en een ander nummer voor je persoonlijke gesprekken. Voordat je dit kunt instellen, moet je wel eerst een bestaand nummer overzetten of een tweede abonnement afsluiten bij een mobiele provider die eSim aanbiedt.

Vanaf de iPhone XS uit 2018 is het al mogelijk om één eSIM (embedded sim) en één fysieke simkaart gebruiken. Op de iPhone 13 kun je ook één eSIM en één fysieke sim gebruiken. Daarnaast biedt de iPhone 13 je ook de mogelijkheid om twee eSIM’s gebruiken. Je maakt dan geen gebruik meer van een fysieke simkaart.

De eSIM heeft een eigen plekje op het moederbord van de iPhone, waardoor het gebruik ervan niet ten nadele gaat van andere functies of opslag. Nadat je jouw extra telefoonnummer hebt ingesteld bij je mobiele provider, krijg je een QR-code of een e-mail met stappen om je door het installatieproces te leiden.

Dual SIM is heel handig

Vaak denk je daar niet bij na, maar Dual sim kan heel handig zijn. Zo heb je bijvoorbeeld nog meer één iPhone nodig om zowel je zakelijke als privégesprekken te kunnen voeren. Maar ook als je naar het buitenland gaat, kan dat handig zijn. Je kunt dan naast je eigen Nederlandse nummer een lokale eSIM gebruiken om kosten te besparen als je in dat land veel lokaal belt of internet. Maar hoe doe je dat?

De meeste aanbieders verzorgen de installatie van je nieuwe eSIM nummer via een QR code.

Open de Camera-app en scan de QR-code Als je de melding ‘Mobiel abonnement gevonden’ ziet, tik je daarop Tik vervolgens onderaan het scherm op ‘Ga door’ Tik op ‘Voeg mobiel abonnement toe’ Sommige providers vragen je nog om een​ bevestigingscode in te voeren om de eSIM te activeren. Dat nummer kun je nu intypen

Instellen

Je kunt nu je twee lijnen een naam te geven. Tik op ‘primair’ om het oorspronkelijke nummer, dat op je iPhone gebruikte, een label te geven. Apple biedt je een aantal vooraf ingestelde namen, waaronder Zakelijk, Mobiele Data, Persoonlijk, Primair, Secondair of Reizen. Je kunt de lijn echter ook een eigen naam geven. Hiervoor tik je dan op ‘Aangepast label’. Als je klaar bent tik je bovenaan op ‘Gereed’.

Hetzelfde kun je nu doen voor je tweede (eSIM)nummer. Als je hiermee klaar bent tik je wederom bovenaan op ‘Gereed’ en vervolgens op ‘Doorgaan’.

De volgende stap is het selecteren van je standaard telefoonnummer. Dit is het nummer dat je iPhone standaard zal kiezen om gesprekken te voeren en SMS-berichten te verzenden. Na je keuze tik je op ‘doorgaan’. Vervolgens kun je ook nog kiezen welk nummer je wil gebruiken voor FaceTime en iMessage. Je kunt één nummer maar ook beide lijnen kiezen. Heb je keuze ingesteld, tik dan op ‘Doorgaan’. Tot slot kun je nu nog kiezen welk nummer je wil gebruiken voor mobiele data.

Let even op bij Mobiele data

Het gebruik van mobiele data is beperkt tot één lijn per keer. Als je een verbinding selecteert voor mobiele data, wordt de andere lijn automatisch gebruikt voor spraakoproepen. Als je internet wil gebruiken tijdens een gesprek op een bepaald nummer dat je alleen ingesteld hebt voor spraak, moet je ‘Sta schakelen tussen mobiele data toe’ inschakelen. Tik op ‘Gereed’ en je bent klaar om aan de slag te gaan met Dual sim. We leggen je hieronder uit hoe het werkt.

Dual sim in de praktijk

In de rechterbovenhoek van je iPhone zie je nu de beide lijnen staan en hoe sterk je signaal is per lijn. Het bovenste deel van elke balk geeft het signaal voor je eerste lijn weer. De onderste helft toont de signaalsterkte voor je tweede lijn.

Als je een contactpersoon belt, aan wie je nog geen lijn hebt toegewezen, wordt de oproep geplaatst op dezelfde lijn als het nummer waarmee je de laatste keer met deze persoon hebt gebeld of ge-sms’t. Je kunt voor elke contactpersoon een voorkeurslijn selecteren. Dat doe je door op de optie naast het woord ‘Standaard’ onder de naam van die contactpersoon te tikken. Je kiest dan de voorkeurslijn die je vanaf nu altijd wilt gebruiken voor die contactpersoon. Tik vervolgens op ‘Gereed’.

Maar wat doe je als je iemand belt waarmee je nog nooit contact hebt gehad via je iPhone? Dat is een goede vraag. In dat geval gebruikt je iPhone je primaire standaardlijn voor het bellen. Je kunt de lijn die je gebruikt wijzigen, door boven in het scherm op de grijze balk met je standaardlijn te tikken. Je kan dan de lijn selecteren die je wil gebruiken.

Aan de slag!

Meer is er niet. Je ziet dat Dual sim op je iPhone erg gemakkelijk is in het gebruik. Natuurlijk zouden we nog dieper in de materie kunnen duiken en ingaan op bijvoorbeeld Dual sim Dual Standby (DSDS) of Dual sim Active. Die kennis heb je voor dagelijks gebruik echter niet nodig, dus dat mag je lekker zelf eens op je gemak opzoeken op Google.

Het enige wat verder nog van belang is om te weten, is dat alleen iPhone-modellen vanaf de iPhone XS Dual sim-mogelijkheden ondersteunen. En zoals eerder gezegd, dat de iPhone 13 het enige toestel is dat gebruik maakt van één fysieke SIM en één eSIM, maar ook ook met twee eSIM’s overweg kan.

Aanbieders van eSIM

In Nederland en België bieden de volgende providers eSIM aan:

Provider SIM only abonnement Abonnement met toestel Prepaid KPN (NL) ✅ ✅ ❌ Simyo (NL) ✅ ✅ ✅ T-Mobile (NL) ✅ ✅ ❌ Vodafone (NL) ✅ ❌ Orange (B) ✅ ✅ ❌ Proximus (B) ✅ ✅ ❌

De meeste providers bieden ook de mogelijkheid om alleen een eSIM te gebruiken. Je krijgt dan geen fysieke SIM kaart meer.

Wil je meer weten over de Dual Sim mogelijkheden van je iPhone? Naast de onderstaande video heeft Apple Support ook een aantal webpagina’s gewijd aan eSIM, waarop je alles kunt lezen over het instellen en gebruik van twee telefoonlijnen op je iPhone.