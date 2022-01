CES 2022: slimme rugzak ondersteunt ‘Zoek Mijn’ zonder AirTag

Ben je ook zo’n sloddervos die zijn rugzak altijd kwijtraakt. Met deze van Targus gebeurt dat niet. En dat zonder AirTag.

Targus is natuurlijk een bekend merk op het gebied van accessoires. Het merk maakt verschillende tassen voor laptops. Nu komt het wel een heel bijzonder model op de markt. Deze kun je overal terugvinden. Waarschijnlijk denk je dat het om een tas met een AirTag gaat, maar niets is minder waar. Het merk scoort een eervolle vermelding tijdens de CES 2022 voor het nieuwe accessoire.

Een bijzondere rugzak van Targus

De Targus Cypress Hero EcoSmart heeft namelijk geen AirTag nodig om teruggevonden te worden. Het werkt echter wel met de zoekmijn-app, waardoor je ‘m dus nooit meer kwijtraakt. Deze werkt samen met een kleine trackingmodule, waardoor je met een iPhone 11 of nieuwer de tas gewoon opspoort.

Dat de nieuwe tas van Targus werkt via de Zoek Mijn-app is niet heel apart te noemen. Apple heeft het afgelopen jaar de U1-chip opengesteld voor derde partijen om accessoires te ontwikkelen. Net zoals bij een AirTag kun je de tas gewoon terugvinden als deze zich buiten de Bluetooth-range van jouw telefoon bevindt. Door middel van de Zoek Mijn app, kunnen ook andere iPhones anoniem connectie maken met de tracker, waardoor jij kunt zien waar deze zich bevindt.

Geen AirTag

Toch heeft de Targus Cypress Gero EcoSmart een groot voordeel ten opzichte van een gewone AirTag. Een AirTag is natuurlijk makkelijk weg te gooien door dieven als ze deze vinden in een tas. Bij de accessoire van Targus is dat een stuk lastiger. Het bedrijf claimt dat de tracker ‘highly integrated’ is, dus lastiger om er zomaar uit te gooien. Wel moet je de tracker gewoon opladen, zodat je deze kunt blijven vinden. Gelukkig wordt er daarom ook een oplaadbare batterij meegeleverd.

We moeten nog even wachten op de rugzak van Targus, want deze komt ergens in de lente of zomer van 2022 op de markt. De prijs is 149,99 dollar. Hoeveel de tas gaat kosten in Nederland is nog niet bekend.