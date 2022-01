CES 2022: Scosche introduceert nieuwe MagSafe-gadgets voor je auto

Een paar jaar geleden kwam Apple met zijn nieuwe iPhone die gebruik maakte van MagSafe. Dat is inmiddels de standaard en geeft je de mogelijkheid om je smartphone draadloos op te laden. Tijdens de CES 2022 zijn er ook een aantal nieuwe gadgets aangekondigd.

Zo komt Scosche met een aantal nieuwe MagSafe-gadgets die bedoeld zijn voor gebruik in de auto. Daarmee heb je de mogelijkheid om je iPhone 12 of 13 makkelijk als navigatiesysteem te gebruiken.

MagSafe-accessoires voor in de auto

Ten eerst heb je de MagicMount Pro Charge5. Deze komt in verschillende varianten, zodat je er één scoort die het beste bij jou past. Zo kun je er voor kiezen om hem vast te zetten op het dashboard, de bekerhouder (als je die hebt, want dat is vooral een Amerikaans iets) of het ventilatiepaneel. Daar klik je hem dan in. Vervolgens kun je via de MagSafe optie de iPhone er op vastklikken en hem ook nog eens van stroom te voorzien. Wel zo handig, want navigatie-apps plegen een aanslag op de batterij. In de Verenigde Staten krijgt deze houder een adviesprijs van 64,99 dollar en het is de bedoeling dat hij in de lente wordt uitgebracht.

Is dat te gortig? Dan komt Scosche ook nog met een ander model. Het gaat om de MagicMount Pro MagSafe. Deze komt in dezelfde configuraties, maar dan mis je wel de mogelijkheid om je iPhone op te laden tijdens het gebruik. Dat is dus niet zo handig wanneer je een lange reis wil maken en de iPhone als navigatie wil gebruiken, want dan krijg je de stress dat de batterij opgaat. Maar als je altijd een volle batterij hebt dankzij powerbanks en korte stukjes rijdt, dan zou dit meer dan genoeg zijn. Met 44,99 dollar is hij wel iets goedkoper.

Speakers

Verder komt Scosche nog met een speaker die via MagSafe werkt. Die plaats je aan de achterkant van je iPhone en werkt dan als versterker. Dat zou handig zijn wanneer je graag videocontent via je smartphone bekijkt. Deze zou in de Verenigde Staten voor zo’n 40 dollar worden verkocht.