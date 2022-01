CarPlay in je Tesla: slimme ontwikkelaar maakt het gewoon mogelijk!

Autofabrikant Tesla biedt geen optie aan voor CarPlay als softwarepakket. Maar een slimme ontwikkelaar kreeg het toch voor elkaar. De Poolse ontwikkelaar Michał Gapiński installeerde namelijk de Apple-software in zijn Tesla Model 3. Dat deed hij via een flinke omweg, die een ervaring oplevert met veel haken en ogen.

Tesla schrijft natuurlijk zijn eigen software voor zijn auto’s, waar je zaken tegenkomt die vallen onder het kopje ‘infotainment’. De automaker weigert andere besturingssystemen, zoals CarPlay, te gebruiken. Het bedrijf heeft verder weinig met Apple: de streamingdienst Apple Music wordt officieel ook niet ondersteund.

CarPlay in je Tesla

Dat Tesla weinig met Apple doet, betekent niet dat eigenaars van zo’n auto daar niet van dromen. Voor veel bestuurders van zo’n elektrische auto zou het juist heel fijn zijn, zeker wanneer ze in het ecosysteem van Apple zitten. Daarom dacht de Poolse ontwikkelaar Michał Gapiński: dit moet en kán beter.



Steering wheel controls + current state of #teslaCarPlay on video. Next step is to improve Wi-Fi connection, the stream is 2x smoother when viewed on my laptop pic.twitter.com/0wFFUQQPkx — Michał Gapiński (@mikegapinski) January 14, 2022

Hij nam het heft in eigen hand en zorgde ervoor dat CarPlay daadwerkelijk werkt op het dashboard van z’n Tesla. In een video op Twitter laat hij zien dat het werkt. Met het juiste knopje op zijn stuur bedient hij bijvoorbeeld Apple Music. Hij laat ook weten dat de ervaring flink wat haken en ogen heeft, helaas.

Niet zonder problemen

De Poolse ontwikkelaar kreeg dit voor elkaar via een Raspberry Pi met een custom build van Android aan boord. Daardoor kan hij CarPlay laden binnen de browser van de Tesla. Voor de directe bediening van het systeem dient hij nog wel een muis te gebruiken. Dat is niet zo handig wanneer je in een auto zit, natuurlijk.

De man geeft echter niet op en wil in de nabije toekomst het project verbeteren. Zo wil hij onder meer de wifi-verbinding versterken. Daarnaast is hij voornemens de workaround voor CarPlay in een Tesla te publiceren, wanneer alles een beetje gladgestreken is. Wanneer het zover is, dan is nu nog niet te zeggen.

