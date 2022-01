De nieuwe Beats Fit Pro vanaf vandaag in Nederland te bestellen

De Beat Fit Pro, de nieuwe oordopjes van Apple’s dochterbedrijf Beats, zijn vanaf vandaag wereldwijd te bestellen. Ook in Nederland, dus.

Het is inmiddels een paar maanden geleden dat de Beat Fit Pro in de Verenigde Staten uitgebracht werden. Consumenten in Europa werden nog even aan het lijntje gehouden, maar zijn vanaf vandaag dus ook aan de beurt.

Beats Fit Pro vanaf vandaag te bestellen

De Beats Fit Pro zijn ideaal voor consumenten die de AirPods Pro niet ‘Sport-Proof’ genoeg vinden. De oordopjes zijn gericht op de actieve gebruiker en daar dus ook naar ontworpen. Door het ontwerp zitten de earbuds strak in je oren, zodat ze makkelijk te gebruiken zijn in de sportschool of tijdens een rondje hardlopen.

Naast dat handige ontwerp zijn de Beats Fit Pro voorzien van handige AirPods Pro-functionaliteiten. Denk hierbij aan de Active Noise-Cancellation waarmee je volledig op kunt gaan in je eigen wereld tijdens de sportsessie. Uiteraard zijn deze oordopjes ook voorzien van Transparency Mode, zodat je snel de omgeving kunt horen en met de mensen om je heen kunt praten.

Naast de bovenste twee functionaliteiten beschikken de Beats Fit Pro ook over de H1-chip waarmee je de oordopjes makkelijk kunt verbinden met apparaten. Daarbij is er ondersteuning voor Spatial Audio te vinden en is Siri ook van de partij.

Beats Fit Pro: prijs en beschikbaarheid

Op de website van Apple zijn de Beats Fit Pro alvast te bestellen. Wanneer ze geleverd worden is niet duidelijk te zien. Wel zien we de volgende kleurenopties in de online Store:

Muntgrijs

Helder paars

Beats White

Beats Black

Welke kleurenoptie je kiest heeft geen invloed op de adviesprijs van de oordopjes. Een setje kost je bij Apple €229,95

Apple AirPods 3

Zijn de Beat Fit Pro niets voor jou of net als de AirPods Pro te duur? Dan is het ook zeker interessant om eens naar de Apple AirPods 3 te kijken. Deze oordopjes verschenen vorig jaar en maken het aanbod, op gebied van audio in ieder geval, compleet.

In de bovenstaande review vertel ik je precies wat je van de oordopjes kunt verwachten.