Apple’s Weer-app draagt verborgen features met zich mee (dit zijn ze)

Wellicht heb je al gezien dat Apple in iOS 15 haar weer-app heeft vernieuwd. Daarin zitten ook een aantal nieuwe functies verborgen.

De weer-app is waarschijnlijk een van de apps op je telefoon die je het meest gebruikt. Zo kom je er makkelijk achter of je wellicht jouw jas thuis kunt laten of dat je juist een paraplu moet meenemen. Bovendien is het weer een ideaal gespreksonderwerp bij de koffieautomaat. Met de vernieuwde app van Apple in iOS 15 heb je nog meer om over te praten.

Nieuwe functies in de weer-app

De weer-app heeft namelijk een aantal nieuwe functies gekregen. Als je goed kijkt naar de tiendaagse voorspelling in de app zie je een witte punt. Die geeft aan welke temperatuur het nu is. Zo zie je dus of de temperatuur dicht tegen het minimum of maximum aanzit. Die witte punt zie je overigens niet alleen bij de temperatuur. Ook geeft deze aan of de maximale UV-index en de luchtkwaliteit. Ook geeft het in een graphic aan op welk punt de zon staat. Zo weet je bijvoorbeeld of je nog voor het donker bijvoorbeeld een stukje kunt wandelen.

In de weer-app zie je sinds iOS 15 uitgebreidere informatie ten opzichte van de vorige versie. Zo is er nu ook een temperatuurkaart beschikbaar als je naar beneden scrollt. Als je op het kaartje drukt, kun je ook kiezen uit verschillende categorieën. Zo is het ook mogelijk om de neerslag en de luchtkwaliteit op de kaart te zien.

Animaties

Ook de uitstraling van de weer-app is veranderd. Zo zie je op de achtergrond van de app nu ook animaties als het bijvoorbeeld regent. Dat geld overigens alleen voor telefoon met een A12-chip of nieuwer. Dat is dus vanaf de iPhone XS en XR.

Henb je iOS 15 op je iPhone, dan worden de vernieuwingen automatisch doorgevoerd. Zo niet, dan moet je toch echt updaten.