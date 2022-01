‘Apple Watch Series 8 toch niet in staat lichaamstemperatuur te meten’

Wanneer het om de smartwatch aankomt, is Apple al jaren de marktleider. De verwachting is dat we dit jaar de Apple Watch Series 8 gaan krijgen. Maar een feature waar we eigenlijk op hadden gerekend, lijkt er niet in te komen.

Want volgens Mark Gurman van Bloomberg komt terug op zijn eerdere voorspellingen. Hij liet eerst weten dat de Apple Watch Series 8 de mogelijkheid zou gaan krijgen om je lichaamstemperatuur te meten.

Apple Watch Series 8 laat feature achterwege

Gurman was niet de enige die sprak over deze mogelijkheid bij de Apple Watch Series 8. Na hem voorspelden The Wall Street Journal en de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo hetzelfde. Maar Gurman komt nu dus terug op zijn voorspelling. Het is volgens hem lastig om de techniek in de smartwatch te verwerken. Hij denkt nu dat het nog een jaar of twee tot drie duurt voordat een smartwatch als dit in staat is om bloeddruk te meten. En ook het meten van lichaamstemperatuur lijkt er nog niet in te zitten. Tot slot is ook het meten van je bloedsuikerspiegel nog niet iets dat in het product gaat zitten.

De techniek is er simpelweg nog niet voor bloeddruk en het meten van de bloedsuikerspiegel. Eerder waren er geruchten dat deze functies al in de huidige Apple Watch zou gaan zitten of in de Samsung Galaxy Watch 4, maar in beide gevallen was dat niet te doen. Er zijn wel wat prototypes van wearables die dit aankunnen, maar die zijn nog niet geschikt om breed binnen de consumentenmarkt uit te brengen. Maar het meten van de lichaamstemperatuur is iets dat al wel bij andere wearables zit, zoals die van Fitbit. Het idee destijds was dat het detecteren van een hoge temperatuur een teken zou zijn dat je wellicht COVID-19 hebt opgelopen.

Grote update zou fijn zijn

Toch hopen we dat Apple met de Apple Watch Series 8 een nieuwe stap kan gaan zetten. Op dit gebied of een ander, want de Series 7 heeft op het oog alleen maar een upgrade op het gebied van het scherm gekregen. Gelukkig weet hij ook nog en hoop andere dingen te verbeteren, zoals je in de review kunt lezen.