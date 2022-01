Apple Watch-gebruikers krijgen twee nieuwe uitdagingen in februari

Eén van de dingen die de Apple Watch je brengt, is motivatie. Met de smartwatch om je pols word je uitgedaagd om dagelijks goed te bewegen. Naast het stellen van dagelijkse doelen zijn er ook regelmatig speciale Activity Challenges.

In februari heeft Apple er twee in petto. Dus als je graag wil bewegen en badges wil verdienen, dan zijn deze Apple Watch Activity Challenges er twee om in de gaten te houden.

Apple Watch Activity Challenges in februari

De eerste Apple Watch Activity Challenges draait om het Chinees Nieuwjaar, wat in het Engels de Lunar New Year challenge is. De tweede heeft te maken met een ander belangrijke viering in de Verenigde Staten. Tijdens de Black History Month is er extra veel aandacht voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap en komt dat dus ook terug in de challenges. Echt heel erg moeilijk zijn overigens niet om te halen. Voor de Lunar New Year challenge is het zaak dat je tussen 1 en 15 februari één keer een workout doet. Die moet dan minstens 20 minuten aanhouden. Dat is dus nog geen wandeling van twee kilometer, dus die is eigenlijk een gevalletje appeltje-eitje.

Voor de Unity challenge die draait om Black History Month moet je net iets meer je best doen. Voor deze Apple Watch Activity Challenges moet de gebruiker zeven dagen op rij zijn Move ring sluiten. Dat is dus net iets moeilijker, want je moet elke dag dus dan even gaan bewegen. Het is overigens nog niet duidelijk of deze evenementen enkel voor de Verenigde Staten zijn of wereldwijd zijn te verdienen. Vorig jaar was de Unity challenge wel te pakken voor Nederlandse gebruikers, dus de kans is redelijk groot dat dat dit jaar ook weer kan. Als het je lukt om ze te voltooien, dan verdien je een badge voor de app. Daarnaast kun je ook diverse stickers gaan gebruiker in de Berichten- en FaceTime-app.

Lekker bewegen

Kortom, deze Apple Watch Activity Challenges geven je volgende maand weer net iets meer motivatie om lekker te bewegen. Wil je meer lezen over de Watch? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.