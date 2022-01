Waarom Apple’s AR/VR-headset geen toegang tot de Metaverse heeft

Als we de meest recente geruchten mogen geloven wil Apple niet hebben dat mensen zijn aankomende AR/VR-headset lang achter elkaar gebruiken. Het bedrijf stapt daarmee indirect weg van de zogenaamde metaverse. Dat is een online plek waar het juist wél de bedoeling is om veel tijd in te besteden.

En dat is een opmerkelijke stap, aangezien veel andere bedrijven juist willen dat je veel tijd spendeert met zo’n headset op. Apple gaat dus een andere richting in en kiest voor ervaringen die veelal korter zijn. Dat laat journalist Mark Gurman van Bloomberg weten in de nieuwste editie van de nieuwsbrief Power On.

Apple kiest voor korte ervaringen

Gurman baseert het nieuws op bronnen die bekend zijn met de plannen van het bedrijf. Apple zou naar verluidt wel naar de metaverse gekeken hebben, maar besloten hebben die te negeren. “Virtuele werelden waarin gebruikers kunnen ontsnappen aan de realiteit is voorlopig niet waar de aandacht naartoe gaat.”

Apple heeft zelf nog niets over de AR/VR-bril bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat Tim Cook, en met hem meer CEO’s in de techwereld, vindt dat augmented reality de volgende grote ontwikkeling is. In de toekomst kan AR-technologie bijvoorbeeld net zo belangrijk worden als smartphones vandaag de dag zijn, is zijn idee.

Wat weten we nu al?

Andere geruchten, die eerder verschenen, wijzen op een release van de AR/VR-bril voor het einde van 2022. Dan moet de bril in beperkte oplage beschikbaar zijn. Het vizier moet een beetje om het gezicht heen buigen, terwijl de band (die om het hoofd gaat), vergelijkbaar is met de banden voor de smartwatch van de fabrikant.

Verder is het zo dat de bril niet zwaar wordt. Dat is wel zo handig wanneer je hem op je gezicht draagt. Onder de motorkap zit waarschijnlijk een M1-processor en een tweede processor voor sensoren. Eén van die sensoren is mogelijk een LiDAR-systeem, zodat de handen van de gebruiker gevolgd kunnen worden. Ook wanneer die geen controllers vastheeft. De bril kost naar verluidt duizend tot drieduizend dollar.

Power On