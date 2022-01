Waarom Apple’s AR/VR headset je dit jaar kan teleurstellen

De AR/VR-bril van Apple is een van gadgets waar dit jaar het meest naar uitgekeken wordt. Analist Ming-Chi Kuo komt nu met een update.

2022 moet het jaar worden van de AR/VR headset van Apple. Er wordt al lang over het gadget gespeculeerd, maar het lijkt erop dat de bril dit jaar wordt aangekondigd. Toch is er niet meteen reden om al te gaan juichen.

Goed en slecht nieuws over de AR/VR headset van Apple

De laatste weken komt het ene naar het andere gerucht naar buiten. De bron van veel van die nieuwtjes zijn bekende lekkers zoals Mark Gurman van Bloomberg en de Koreaanse Apple-analist Ming Chi Kuo. De laatste komt nu met goed én slecht nieuws tegelijk.

Laten we beginnen met het goede nieuws. Volgens Kuo wordt de AR/VR-bril van Apple nog dit jaar gepresenteerd. In november of december zou het gadget dan al te pre-orderen zijn. Het slechte nieuws is dat de release van de bril verschoven is. Het verschepen van het product vindt pas plaats in het eerste kwartaal van 2023. Je lijkt dus nog wel even op het device te moeten wachten.

Hoewel je wellicht verwacht dat een Apple-product snel in de winkel ligt na een aankondiging, is dat soms niet het geval. Het bedrijf deed hetzelfde eerder met de AirPods Max. Deze werd in december 2020 aangekondigd, maar kwam pas in maart 2020 op de markt.

Deze specs heeft de bril mogelijk

Kuo liet eerder al weten dat de AR/VR-bril van Apple veel geavanceerder is dan die van de concurrentie. Zo zou deze onder andere bestaan uit twee Micro OLED-schermen en één Amoled-paneel. Ook zouden er geavanceerde sensoren inzitten. De renders zijn geïnspireerd op de AirPods Max en de Apple Watch. Dat dit model meer kan dan dat van concurrenten als Microsoft en Oculus zie je ook terug in de prijs. Het gadget kan meer dan 3.000 dollar kosten.

Macrumours