Apple Vision of Sight: hoe gaat de nieuwe AR/VR headset heten?

De geruchten rondom de AR/VR headset van Apple gaan al jaren rond en werden de afgelopen maanden steeds concreter. Het nieuwe product lijkt zijn opwachting te maken in 2022, maar hoe gaat het eigenlijk heten?

Fans van het merk krijgen al jaren te horen dat ze een Apple-bril op hun hoofd hebben. Maar welke namen worden er daadwerkelijk in de wandelgangen genoemd voor de AR/VR headset?

Heeft Apple al een naam?

Dat Apple werkt aan zijn AR/VR headset is inmiddels wel duidelijk. Al is er nog veel onzekerheid over de naam. Mark Gurman, de Bloomberg journalist die het bedrijf van Tim Cook al meer dan tien jaar volgt, laat weten nog niet zeker te zijn wat het precies gaat worden. Dat brengt hij naar buiten door middel van zijn wekelijkse Power On! nieuwsbrief. Tot dusver lijkt dit misschien op een bericht over het feit dat iemand iets niet weet, maar er is meer! In de wandelgangen gaan namelijk al een aantal namen rond die voor de nieuwe headset gebruikt kunnen worden. Gurman schijnt zijn licht erop en kijkt naar de reeële opties.

Ik maakte aan het begin van dit artikel de verwijzing naar naar de Apple-bril niet voor niets. Het gerucht gaat namelijk rond dat de nieuwe headset de naam Apple Goggles krijgt. Een naam waar ik persoonlijk niet enthousiast over ben en waarvan Mark Gurman (gelukkig) denkt dat deze weinig kans van slagen heeft. Zo geeft hij de Goggles zelfs het label “onwaarschijnlijk”. Dat geldt volgens de journalist ook voor namen Sight en iSight. Al helemaal omdat Apple in het verleden een webcam produceerde met die laatste naam. Er werd ook gesproken over de naam Lens, maar deze lijkt volgens Gurman teveel op de HoloLens van Microsoft.

Nee, voor Mark Gurman komt het neer op twee namen: Apple Reality en Apple Vision. Waar die eerste zeker een reeële optie kan zijn, denkt de Bloomberg journalist dat die tweede de meeste kans maakt. Het is namelijk een goede verwijzing naar de toekomstvisie van Apple én de manier waarop onze visie veranderd door een dergelijk product.

De AR/VR headset

De AR/VR headset wordt, zoals gezegd, al tijden besproken. De geruchten worden alleen gaande weg wel steeds concreter, waardoor veel mensen het idee hebben dat de headset in 2022 verschijnt. Er gaan helaas geruchten dat Apple wacht tot volgend jaar, maar dat we na al die jaren dicht bij een lancering zijn is duidelijk.

