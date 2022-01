Apple-veteraan Kristin Quayle benoemd tot hoofd van de pr-afdeling

Apple voert een verandering door aan de top. Voortaan staat er een nieuw persoon aan de leiding van de afdeling die public relations beheert. Veteraan Kristin Huguet Quayle vervangt Stella Low als hoofd van de wereldwijde pr-afdeling. Ze is voortaan verantwoordelijk voor alle bedrijfscommunicatie, bevestigt de iPhone-maker.

Buzzfeed bracht het nieuws. Quayle kwam in 2005 voor Apple te werken en werkte direct onder CEO’s Steve Jobs en Tim Cook. In haar nieuwe rol doet ze direct verslag aan Cook. Ondertussen vertrekt oud-pr-baas Low bij het bedrijf, waar ze sinds mei 2021 hoofd pr was. Ze wil zich voortaan concentreren op haar gezin.

Nieuw pr-hoofd voor Apple

Als we Apple mogen geloven, dan heeft Quayle “een instrumentale rol gespeeld” in het delen van Apple’s verhaal. Het gaat dan met name om de “ongelooflijke innovatie en sterke waarden” die de fabrikant de afgelopen vijftien jaar liet zien. Wat de iPhone-maker betreft is ze echt de juiste persoon voor deze baan.

Quayle heeft namelijk volgens het bedrijf uit Cupertino “een uitzonderlijke diepte aan ervaring” waar ze uit kan putten. Ook is er een “breed beoordelingskader” waaruit blijkt dat ze “principieel leiderschap” vertoont. Dat geeft Quayle unieke kwaliteiten, waardoor er haast niemand anders kan zijn die dit werk doet.

Meteen aan de slag

De nieuwe pr-madame mag meteen aan de slag, zo meldt Buzzfeed. En het werk ligt voor haar klaar. Achter de schermen werkt Apple namelijk – naar verluidt – aan twee projecten waar het nog niets over bekendmaakte. Denk dan aan de AR/VR-bril en de Car. Ze mag de communicatie hieromtrent in goede banen leiden.

In het verleden hielp Quayle bij verschillende uitdagingen omtrent public relations. Zo hielp ze onder meer in de kwestie van de FBI, die een iPhone wilde binnenkomen met of zonder de hulp van Apple. Ook helpt ze mee aan de rechtszaak tussen Epic Games en Apple, natuurlijk over de App Store.

