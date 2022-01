Apple verliest tweede belangrijke chipmedewerker aan de concurrent

Apple verliest voor de tweede keer in korte tijd een belangrijke medewerker die daar werkte aan de ontwikkeling van halfgeleiders. De ex-medewerker in kwestie is Mike Filippo, die sinds 2019 bij het bedrijf uit Cupertino werkte. De man gaat aan de slag bij één van de grootste Amerikaanse concurrenten van de iPhone-maker.

Filippo gaat aan de slag bij Microsoft, waar hij onderdeel wordt van het Microsoft Azure-team. Daar mag de expert werken aan het ontwikkelen van chips voor servers. Wellicht wil Microsoft hiermee zijn positie versterken op de markt voor clouddiensten, die kunnen profiteren van processors die het bedrijf zelf ontwikkelt.

Apple verliest halfgeleiderexpert

Dat Microsoft zou willen investeren in zijn clouddiensten, is niet vreemd. Zijn grootste concurrenten in dat veld, Alphabet en Amazon, doen dat immers ook. Wanneer je als bedrijf zelf je processors en chips ontwikkeld, dan ben je immers minder afhankelijk van derde partijen. En dat kan voordelig zijn, zeker tijdens een periode van chiptekorten.

Voordat Filippo bij Apple kwam te werken, werkte hij tien jaar lang bij Arm. Daar was hij een toparchitect. Daarvoor werkte hij nog bij Intel. Het is dus duidelijk dat deze expert veel verstand heeft van (de ontwikkeling van) chipsets en dat hij daarmee erg gewild is bij menig techbedrijf dat zelf processors ontwikkelt.

Niet de eerste dit jaar

Het is niet de eerste keer dat Apple een belangrijke expert op chipgebied verliest dit jaar. Eerder deze maand slaagde Intel er ook al in een hooggeplaatste medewerker weg te snoepen bij de iPhone-maker. Toen ging het nog om Apple Silicon-designer Jeff Wilcox. Zo verliest het bedrijf dus redelijk wat talent.

In december kwam aan het licht dat Apple stappen onderneemt om leegloop te voorkomen. Toptalenten op de werkvloer kunnen bonussen ontvangen die kunnen oplopen tot 180.000 dollar, bijvoorbeeld. Of dat daadwerkelijk helpt, dat is natuurlijk een tweede. Maar extra geld opwerpen doet vaak wel wonderen.

Bloomberg