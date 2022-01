Markt in de problemen, maar Apple verdient meer geld dan ooit tevoren

Ondanks de problemen op de markt en in de bevoorradingsketen, boert Apple nog steeds heel goed. Het bedrijf sluit een succesvol kwartaal af. Sterker nog: dit is het meest succesvolle kwartaal dat de iPhone-maker ooit had. Onder meer de iPhone 13 en de diensten die het aanbiedt, zorgen voor mooie cijfers.

Laten we meteen met die cijfers beginnen. Apple sluit het eerste kwartaal van het financiële jaar 2022 af met 123,9 miljard dollar aan omzet. De winst bedraagt maar liefst 34,6 miljard dollar. In beide gevallen breek het bedrijf zijn eigen records. De iPhone 13, 13 mini, 13 Pro en 13 Pro Max zijn goed voor 71,63 miljard dollar van de omzet.

iPhone legt Apple geen windeieren

Dat is een stijging van negen procent. Bijna alle afdelingen laten positieve percentages zien. De groeicijfers zijn als volgt: 25 procent voor de Mac, 24 procent voor de afdeling diensten en dertien procent voor de wearables. Alleen de iPad deed het wat minder goed met een daling van veertien procent.

Dat de iPad dan iets minder goed scoort, is te verklaren. Momenteel hebben techbedrijven last van een nijpende situatie in de bevoorradingsketen. Daardoor moest Apple keuzes maken: gaan de onderdelen naar de iPhone of de iPad? Nou, de keuze is uiteraard gevallen op de meest succesvolle tak van het Amerikaanse bedrijf.

Wat brengt 2022?

De grote vraag is nu: wat brengt 2022? Daar bestaan meer dan genoeg geruchten over. Zo kunnen we onder meer een nieuwe iMac Pro verwachten, met een gloednieuwe M1-processor. Daarnaast komt er mogelijk een tweede generatie AirPods Pro aan en een vierde generaties reguliere AirPods, om maar wat te noemen.

Ook wordt er nu al gesproken over de nieuwe lading iPhones en iPads die dit jaar arriveren. Daarover horen ongetwijfeld meer in de komende maanden. Of 2022 net zo succesvol wordt als 2021, is altijd de vraag. Helemaal wanneer de problemen in de bevoorradingsketen aanhouden — maar de tijd zal het leren.

Apple (persbericht)