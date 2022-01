Monsterlijke zege: Apple TV+ haalt Godzilla naar het platform

Apple TV+ heeft de rechten binnen weten te slepen voor een serie uit de Legendary MonterVerse. Dat is een fictief universum waar de film Godzilla vs Kong zich bijvoorbeeld in afspeelt.

Hoe de nieuwe serie van Apple TV+ precies gaat heten en wanneer het verschijnt is nog niet bekend. Wel krijgen we al een klein voorproefje over het verhaal dat gevolgd wordt.

Apple TV+ scoort rechten voor Godzilla

In 2014 maakte we voor het eerste kennis met de MonsterVerse van Legendary. De gebeurde door middel van de film Godzilla, welke in 2017 werd opgevolgd door Kong: Skull Island. Vervolgens kregen we in 2019 Godzilla: King of the Monsters te zien en verscheen in 2021 het meest recente deel in de vorm van Godzilla vs Kong.

De serie van Apple TV+ zal geproduceerd worden door Legendary Television. De studio haalt Chris Black (Star Trek: Enterprise) en Matt Fraction (Hawkeye) in huis om de klus te klaren. De serie heeft zoals gezegd nog geen naam, maar Apple laat op zijn website wel al weten waar het ongeveer over gaat.

“Na het imposante gevecht tussen Godzilla en de Titans en de realiteit dat monster echt bestaan, gaat een familie opzoek naar verborgen geheimen. In die zoektocht vinden ze een nalatenschap die gelinkt wordt aan een geheime organisatie die bekend staat als Monarch.”

Geen verkeerde match

Legendary’s MonsterVerse en Apple TV+ is zeker geen verkeerde match. De streamingdienst heeft op het gebied van science-fiction namelijk al voldoende te bieden. Denk bijvoorbeeld aan de serie Foundation dat gebaseerd is op het legendarische verhaal van Isaac Asimov.

Uiteraard weten ook For All Mankind, Dr.Brain en Swan Song fans van het genre uitstekend te vermaken.

Apple TV+ boekt aardig wat succes

De strijd om de streamingdiensten zal het niet winnen, maar Apple TV+ doet het eigenlijk best wel goed. De content die voortgebracht wordt is namelijk beter dan op welke dienst van de markt dan ook. Dat is ook zeker te zien aan alle prijzen die de films, series en documentaires binnen weten te slepen.

Zo werd Apple TV+ onlangs nog genomineerd voor maar liefst 6 verschillende Writers Guild Awards. Meer weten? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!