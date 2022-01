Apple kaapt Brad Pitt’s nieuwe F1-film weg voor de neus van Netflix

Apple heeft een grote slag geslagen voor zijn streamingdienst Apple TV+. Het houdt Brad Pitt’s nieuwe F1-film uit de handen van Netflix.

Apple is niet bang om geld uit te geven aan streamingdienst Apple TV+. Het bedrijf haalt de ene na de andere grote regisseur en acteur binnen voor de films en series op het platform. Nu is het opnieuw raak, want het weet een grote film van Brad Pitt binnen te halen. Hiermee is het andere streamingdiensten als Netflix de baas, dat ook interesse had in de titel.

Apple TV+ wint de strijd van de concurrentie

Netflix, Sony en Amazon wilden maar al te graag de nieuwe film van Brad Pitt, maar uiteindelijk gaat Apple TV+ er mee vandoor. In de titel speelt de acteur een Formule 1-coureur die uit zijn pensioen komt om een jongere rijder onder zijn hoede te nemen.

Bij de film zijn een aantal grote namen betrokken. Zo is de regie in handen van Joseph Kosinski, die eerder verantwoordelijk was voor Tron en de nog uit te komen film Top Gun: Maverick. Ook Formule 1-coureur Lewis Hamilton is bij de nieuwe titel betrokken, maar wat voor rol hij voor of achter de schermen speelt is onbekend. De officiële F1-organisatie is nog niet betrokken bij de film.

Apple TV+ heeft flink in de buidel moeten tasten voor de nieuwe film. Deadline meldt dat de streamingdienst tussen de 130 en 140 miljoen voor de nieuwe titel neergelegd. Het heeft dus volop vertrouwen in de productie.

Brad Pitt blijft druk bezig

Het is overigens niet de eerste film met Brad Pitt die Apple TV+ heeft binnen gehengeld. Eerder werd al bekend dat hij ook in een thriller gaat spelen met George Clooney, waarin de twee lone wolf fixers zijn. De regie van die film staat onder leiding van Spider-Man regisseur Jon Watts.