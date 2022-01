Apple Silicon transitie mogelijk al rond WWDC 2022 afgerond

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en nu lijkt de geruchtenmachine alweer op volle toeren te draaien. Zo heeft Mark Gurman van Bloomberg in de nieuwe nieuwsbrief van zich laten horen en stelt hij wat hij dit jaar verwacht op het gebied van de producten die Apple gaat uitbrengen.

En daarbij denkt hij dat de Apple Silicon transitie mogelijk al voor de WWDC 2022 is afgerond. Dat betekent dat alle nieuwe producten die het bedrijf op de markt gaat brengen gebruikmaakt van de chip.

Apple Silicon voor alles

Uiteraard verwacht Gurman dat we in 2022 de gebruikelijke updates gaan krijgen van Apple. Dat betekent dus updates op het gebied van de iPhone, de iPad en de Apple Watch. Ook zullen er diverse Macs op de markt komen. En die gaan dus allemaal gebruik maken van de Silicon chip. Het is de verwachting dat dat voor de WWDC 2022 gaat worden uitgerold. Vanaf dat moment zouden er geen Macs meer met een Intel chip te koop zijn. Om dat te bereiken komt het bedrijf nog met een nieuwe high-end Mac mini, een iMac Pro, een Mac Pro die gebruik maakt van een nieuw design en gebruik maakt van een 40 CPU core en een 128 GPU Core.

Apple zou de nieuwe iMac Pro en de nieuwe Mac mini al ergens in maart of april gaan aankondigen. Op de WWDC 2022 zou er dan nog ruimte zijn voor de Mac Pro en is de transitie naar de Silicon chip voltooid. Een andere aankondiging voor dit jaar zou de MacBook Air gaan worden, die gebruik gaat maken van de M2 chip. Deze zou echter niet een hele groot stap gaan brengen, maar meer de stap zijn die de iPhone elk jaar met een nieuw model neemt. Deze moet in het eerste half jaar worden aangekondigd.

Nieuw extern scherm

Tot slot verwacht Gurman dat Apple met een nieuw extern scherm gaat komen. Dat moet een alternatief gaan worden op het huidige Pro Display XDR, die nu zo’n 5500 euro kost. Het alternatief zou voor de helft van de prijs op de markt worden gebracht. Dan heb je waarschijnlijk ook iets minder goede specificaties, maar dat scheelt wel in de portemonnee.