Werkt je Apple Pencil niet? Dit kun je er allemaal aan doen!

De Apple Pencil is handig als je een iPad hebt, behalve als deze niet werkt. Met deze tips kun je het probleem wellicht oplossen.

De Apple Pencil is een van de handigste gadgets voor je iPhone. Vooral de Pencil 2 schrijft erg fijn en reageert ideaal op je iPad waardoor het allemaal zeer vloeiend gaat. Toch is het irritant wanneer deze ineens niet meer doet wat je wil. Gelukkig zijn er manieren om ‘m toch weer aan de praat kunt krijgen zonder dat je nieuwe hoeft aan te schaffen. Sommige zijn makkelijker dan je denkt.

Draai de punt van de Apple Pencil aan

Deze oplossing klinkt heel simpel, maar soms werkt het wel degelijk. Als je de Apple Pencil veel gebruikt, kan het zijn dat het topje wat losser komt te zitten. Ook kan het zijn dat de punt niet goed meer werkt, omdat die versleten is. Gelukkig kun je in de Apple Store makkelijk nieuwe punten bestellen.

Opladen

Ja het klinkt heel simpel, maar soms moet je jouw Apple Pencil gewoon goed opladen. Het is natuurlijk lastiger zien of deze helemaal leeg is, dan andere gadgets zoals een iPhone en iPad. Vooral als je ‘m een tijdje niet gebruikt hebt kan het helpen om ‘m eerst even op te laden. Dat duurt zo’n 10 minuten.

Opnieuw verbinden van de Apple Pencil

Als je Apple Pencil niet werkt kan er ook een probleem met de verninding zijn. Check daarom de Bluetooth-verbindingen van je iPhone. Je kunt ook proberen om de verbinding te verbreken en dan weer te verbinden. Je herkent deze optie wellicht wel van je AirPods, waarbij het soms ook wel eens gebeurd dat deze het niet meer doen.

Resetten

Werkt het allemaal niet? Dan kan het wellicht aan je iPad liggen. Om dit te checken kun je het apparaat eerst aan- en uitzetten. Mocht dat niet werken dan zou je zelfs een harde reset kunnen toepassen.

Werkt dit allemaal niet? Dan is je Apple Pencil waarschijnlijk kapot. Heb je nog garantie? Neem dan op met je verkoper of Apple. Is deze verlopen? Dan zal je waarschijnlijk een nieuwe moeten aanschaffen.