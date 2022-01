Apple steekt iPhone SE mogelijk volgend jaar al in nieuw jasje

Apple brengt in 2023 mogelijk een nieuwe variant van de iPhone SE op de markt. Volgens nieuwe informatie wordt het verwachte herontwerp een jaar naar voren geschoven.

De informatie is afkomstig van Display Supply Chain Consultants CEO Ross Young. De man heeft een 100% score op AppleTrack, waardoor zijn informatie op z’n minst de moeite waard is om te delen. Al moet je het natuurlijk altijd met een korreltje zout nemen.

Ross Young laat op Twitter weten dat het verwachte herontwerp dus niet in 2024, maar in 2023 op de markt gaat verschijnen. De CEO van de Display Supply Chain Consultants laat overigens wel weten dat het nog geen zekerheid is dat dit ook echt gebeurd. Wel heeft hij al enige informatie over de grootte van het toestel.

Next SE model is rumored to be called SE+ 5G and will have a 4.7" LCD. Previously said the next SE model, SE3, would either have a 5.7" or a 6.1" display. It is now looking like it will be 5.7". May be launched in 2023 rather than 2024.

