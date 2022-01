Apple gaat iPhone gebruikers toch ‘dwingen’ om naar iOS 15 te gaan

Mocht je van plan zijn om voorlopig van iOS 14 gebruik te maken, dan hebben we slecht nieuws. Apple wil dat je snel overstapt naar iOS 15. Het bedrijf laat weten dat het een tijdelijke handreiking was aan mensen die nog geen behoefte aan iOS 15 hadden. Eerder kwam aan bod dat er geen beveiligingsupdates meer verschijnen voor iOS 14. Overstappen is daardoor bijna een must.

Het was dus nooit echt de bedoeling dat iPhone-eigenaars blijvend gebruikmaken van iOS 14. Apple wil heel graag dat je snel de update voor iOS 15 downloadt. Dat vertelt het bedrijf tegenover de redactie van Ars Technica. Door geen beveiligingsupdates meer uit te brengen, valt de support voor iOS 14 ook in feite weg.

Apple wil dat je overstapt

Dat is andere taal dan toen Apple iOS 15 uitbracht. Destijds liet het bedrijf weten dat gebruikers de opties hadden voor twee besturingssystemen. Ook zou de iPhone-maker net zo lang software-updates uitbrengen voor iOS 14 totdat mensen zelf bereid waren om over te stappen. Maar daar komt het bedrijf nu dus geheel op terug.

Destijds was ook niet duidelijk dat dit een tijdelijke optie was voor gebruikers. In september van 2021 publiceerde Apple nog wel een geüpdatet ondersteuningsdocument waarin staat dat iOS 14 voor “slechts een beperkte periode” nog te gebruiken is. De kans is groot dat je dit document niet gelezen hebt.

Van iOS 14 naar iOS 15

De laatste update die voor iOS 14 verscheen is iOS 14.8.1. Dat gebeurde in oktober 2021 en sindsdien is er geen update meer voor die versie van het systeem verschenen. Wanneer je nu zoekt naar updates voor je iPhone, dan kun je meteen upgraden naar iOS 15.2.1. Dan is het dus officieel gedaan met iOS 14.

Vind je het belangrijk dat je online beter beschermd bent tegen allerlei soorten gevaren, dan is het belangrijk dat je je software up-to-date houdt. Dat Apple dit soort praktijken erop nahoudt om mensen toch te dwingen om over te stappen is betreurenswaardig, aangezien niet iedereen tevreden is over iOS 15.

Ars Technica