Apple werkt aan iOS-update voor creditcardbetalingen op je iPhone

Het lijkt erop dat Apple meer gaat doen met de NFC-chip die in je iPhone zit. Dit is goed nieuws voor met name kleine ondernemers. Het is nu al mogelijk als gebruiker betalingen te verrichten met je iPhone. Maar kleine ondernemers kunnen mogelijk in de toekomst ook betalingen verwerken op datzelfde apparaat.

Betalen met je smartphone is een ideale oplossing wanneer je je portemonnee vergeten bent. Maar het is ook een fijne optie voor wanneer je met zo min mogelijk dingen op zak de deur uit wil. Betalingen ontvangen als ondernemer met je smartphone, is echter nog een markt waar weinig mee gedaan wordt.

Apple wil meer met geldmarkt doen

Natuurlijk is het zo dat we middels Tikkie en bankoverschrijvingen al een hoop kunnen regelen. Maar als ondernemer je iPhone aanbieden als pinmogelijkheid, dat zien we nog niet zo vaak gebeuren. Apple is daarvan op de hoogte en wil, volgens Bloomberg, daar in de toekomst iets aan en mee gaan doen.

De betalingen ontvangen ondernemers dan via de NFC-chip in de iPhone. Apple wil dit mogelijk maken, zodat ze niet meer hoeven te investeren in third-party hardware, zoals losse pinautomaten. Een alternatief op de Amerikaanse markt is het betaalsysteem van Square (zie afbeelding hierboven). Daar lijkt Apple nu marktaandeel van af te willen snoepen.

Gemakkelijk en toegankelijk

Niet elke ondernemer heeft een smartphone van Apple, natuurlijk. Maar ondernemers die daar wel gebruik van maken, krijgen zo een extra optie waarmee ze wellicht wat geld kunnen besparen. Als gebruiker is het verrichten van een betaling ook vrij simpel: je tapt en gaat weer verder met je dag. Gemakkelijk en toegankelijk.

Er bestaan nog wel wat onduidelijkheden over dit nieuws. Zo is het niet duidelijk of dit onderdeel wordt van de Apple Pay-betaaldienst. Daarnaast wordt er nog niets gezegd over eventuele kosten die hieraan verbonden zijn. Het lijkt aannemelijk dat Apple commissie gaat rekenen op de betalingen die klanten verrichten.

Bloomberg