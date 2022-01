Apple CEO Tim Cook heeft ook in 2021 weer heerlijk zitten harken

Geld. Bij Apple zijn ze er dol op. Als er één bedrijf is dat kan gaan zwemmen in hun geldpakhuis, dan is het het bedrijf uit Cupertino wel. En CEO Tim Cook heeft in 2021 een zeer net jaar achter de rug.

Want Apple’s CEO Tim Cook heeft in 2021 behoorlijk wat geld binnen gehaald. Zijn salaris staat ‘slechts’ op drie miljoen dollar, maar dankzij alle andere inkomsten verdient hij zo’n 1400 keer zoveel als een gemiddelde medewerker van het bedrijf.

Tim Cook heeft een goed jaar achter de rug

Volgens onderzoek dat onder andere door The Verge naar buiten is gebracht, heeft Tim Cook in 2021 98,7 miljoen dollar aan inkomsten vergaard. 3 miljoen daarvoor is zijn salaris, gevolgd door zo’n 12 miljoen dollar aan ‘incentives’ en zo’n 82 miljoen dollar in de waarde van aandelen en diverse onkostenvergoedingen. Bij dat laatste moet je dan denken aan de kosten die gemaakt zijn voor zijn privé-beveiliging en vliegkosten. Apple laat zijn CEO niet gebruik maken van commerciële vluchten, dus doet hij dat met zijn privéjet. En dat kost wat. Onderaan de streep kom je dan op dat bedrag uit.

Ten op zichte van 2020 heeft Tim Cook dus goed gescoord. Toen zou hij volgens MacRumors ‘slechts’ 14 miljoen dollar hebben verdiend. Daarnaast bezit hij ook nog zo’n 750 miljoen aan aandelen die hij gekregen heeft toen hij de rol van CEO bij Apple op zich nam. Wat dat betreft zit hij er wel goed bij. Hoewel hij veel verdiend, is het natuurlijk een schijntje ten op zichte van wat het bedrijf tegenwoordig waard is. De waarde van het bedrijf in Cupertino is inmiddels over de drie biljoen dollar gegaan. Dat is dus 3.000 miljard dollar.

Niet alles gaat lekker

Hoewel Apple onder leiding van Tim Cook het op financieel gebied het erg goed doet, zijn er ook diverse problemen. Zo zijn er werknemers die naar buiten zijn getreden en geklaagd hebben over de cultuur op de werkvloer. Dat is een probleem die het bedrijf beter moet aanpakken.