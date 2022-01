‘Japanse fabrikant kreeg voorproefje Apple Car in 2020’

Het lijkt erop dat een Japanse autofabrikant in 2020 een voorproefje van de Apple Car kreeg, tijdens een gesprek achter gesloten deuren. Het gaat om fabrikant Sanden, die een eigen kantoor heeft in Texas. Een Apple-vertegenwoordiger schijnt daar langsgegaan te zijn, om een eventuele samenwerking voor te leggen.

De vertegenwoordiger was op zoek naar ‘high-performance componenten’. Sanden is wereldwijd één van de grootste leveranciers van ac-componenten voor auto’s. De man liet schema’s zien van een elektrisch voertuig en airconditioningcomponenten. Vervolgens gingen de bedrijven in gesprek over verschillende vereisten.

Apple Car-gesprekken liepen op niets uit

Helaas is het zo dat de gesprekken uiteindelijk op niets uitliepen. Door de pandemie werd Sanden financieel keihard getroffen, waardoor de fabrikant maatregelen moest treffen. Zo werden er een hoop openstaande schulden buiten een rechtbank om afgehandeld en daardoor was er geen ruimte meer voor een samenwerking.

Dat vond allemaal plaats rond juni 2020. Daarna zijn de bedrijven niet meer in gesprek gegaan over de Apple Car, waardoor een eventuele samenwerking dus van de baan was. Verder staan er helaas geen details in het rapport van de Japanse zakenkrant Nikkei Asia, maar dit laat wel zien dat Apple op zoek is naar partners.

Benodigde componenten

Apple is namelijk niet in staat om zelf alle componenten te produceren en daarom is het handig dat er samenwerkingen aangegaan worden met externe partijen. Je loopt dan wel het risico dat informatie vroegtijdig lekt. In welke hoedanigheid is dan altijd de vraag; als dit het niveau blijft, dan hoeft Apple zich geen zorgen te maken.

Naar verluidt duurt het nog zeker vijf jaar voordat de iPhone-maker de Apple Car presenteert. Desondanks is er veel interesse voor. Apple probeert een autonoom voertuig te maken, maar worstelt dus met het vinden van de juiste partners. Eerdere gesprekken met Kia-Hyundai leverden ook al niets op.

