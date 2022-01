Autoriteit Consument & Markt kent Apple eerste boete van 5 miljoen euro toe

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt is niet tevreden met de onlangs ondernomen stappen van Apple. Het Amerikaanse bedrijf krijgt daarom een boete van vijf miljoen euro opgelegd.

Op 15 januari maakte Apple bekend dat ontwikkelaars van datingapps in de Nederlandse App Store alternatieve betaalmethode mochten gebruiken. Het bedrijf legde zich hiermee neer bij de wens van ACM, maar deed niet helemaal wat de waakhond voor ogen had.

Autoriteit Consument & Markt niet tevreden

Op de website van de Autoriteit Consument & Markt is te lezen dat de waakhond niet tevreden is met de stappen die Apple heeft gezet. Ondanks het feit dat het Amerikaanse bedrijf alternatieve betaalmethoden toestaat, valt daar in de praktijk nog niet veel van te merken. Zo geven verschillende ontwikkelaars aan dat, ondanks dat de deadline van 15 januari 2022 al verstreken is, alternatieven nog steeds niet te gebruiken zijn. Zo kunnen zij bij Apple alleen aangeven in welke alternatieven ze bijvoorbeeld interesse hebben.

Daarbij maakt Apple het ontwikkelaars ook moeilijk. Zo moeten ze harde beslissingen nemen over welke richting ze op willen gaan. Het is dus niet mogelijk om zowel voor Apple’s systeem als voor dat van een derde-partij te kiezen. Iets dat volgens het ACM wel een harde eis is.

Apple moet eerste boete betalen

Naast de bovenste twee voorbeelden zijn er volgens de Autoriteit Consument & Markt nog meer voorwaarden waar Apple op dit moment niet aan voldoet. Het Amerikaanse bedrijf heeft precies om die reden de eerste boete van vijf miljoen euro ontvangen.

Volgens het bericht op de website van de ACM is Apple op de hoogte gebracht van de situatie. Het Amerikaanse bedrijf moet de voorwaarden snel aanpassen of het zal wekelijks voorzien worden van een dergelijke boete. De ACM mag een maximum van 50 miljoen opleggen in deze situatie.

Apple vs ACM: wat is er precies aan de hand?

Vorige week werd duidelijk dat Apple alternatieve betalingsmethoden toestaat voor ontwikkelaars die in de Nederlandse App Store datingapps aanbieden. Waarom? Omdat de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt op 24 december oordeelde dat Apple misbruik had gemaakt van zijn marktpositie door Nederlandse regelgeving aan de laars te lappen. Een oordeel dat afkomstig is uit een melding die o.a. gemaakt werd door het bedrijf achter Tinder.

Apple paste op 15 januari 2022 dus de regels aan en stelde ontwikkelaars van datingapps, naar eigen zeggen, dus in de mogelijkheid om zelf een betaalmethode te kiezen. Alleen lijkt daar in de praktijk niet heel veel van terecht te komen. Cupertino zal de komende week dus actie moeten ondernemen, of het bedrijf moet weer vijf miljoen euro lappen aan de autoriteit.