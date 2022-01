Apple fixt beveiligingsproblemen met iOS-, iPadOS- en macOS-updates

Apple brengt een nieuwe lading aan updates uit voor haar verschillende besturingssystemen. Het gaat om iOS 15.3, iPad 15.3 en macOS 12.2. De updates brengen geen nieuwe functies met zich mee. Ze staan geheel in het teken van probleemoplossingen en prestatieverbeteringen. Apple lost onder meer de Safari-fout op.

Sinds woensdagavond Nederlandse tijd is het mogelijk de nieuwste updates voor iOS, iPadOS en macOS te downloaden. Apple raadt aan de updates zo snel mogelijk te installeren, omdat ze een groot probleem van de Safari-browser oplossen. Na het updaten lekt de browser je persoonlijke gegevens niet meer.

Download updates voor iOS en meer

Eerder bleek namelijk dat Safari een fout heeft in de implementatie van de JavaScript-api IndexedDB. Normaliter is het zo dat websites alleen toegang hebben tot de informatie die ze zelf aanmaken binnen een tab. Daardoor ziet site a niet wat site b voor gegevens aanmaakt en kan site b niet bij de informatie van site a, bijvoorbeeld.

Door die foute implementatie was dit een flinke tijd dus wel mogelijk. Daardoor kregen websites informatie in handen die niet voor hen bedoeld was. Zo kregen ze toegang tot je Google-account wanneer je ergens ingelogd was. Malafide websites konden op deze manier gemakkelijk aan persoonlijke gegevens komen.

Update verhelpt groot probleem

De iOS-, iPadOS- en macOS-updates verhelpen dit grote probleem. Apple laat weten dat ze niet op de hoogte is van gevallen van misbruik, maar de tijd zal het leren. Wil je weten wat de updates nog meer voor je in petto hebben op het gebied van veiligheid? Op de website van het bedrijf lees je er alles over wat je wil weten.

Oudere versies van macOS kunnen eveneens op updates rekenen, zoals macOS Catalina en Big Sur. Sommige problemen waren namelijk exclusief op dat besturingssysteem te vinden en waren dus niet aanwezig op iOS of iPadOS. Laten we hopen dat het nu voorlopig rustig blijft op het gebied van gelekte persoonlijke data.

Apple