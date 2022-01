Apple gaat Back to the Future met patent voor zelfstrikkende schoen

Apple werkt aan een gloednieuwe gadget die rechtstreeks uit je favoriete jeugdfilm komt. Het Amerikaanse bedrijf legt namelijk een patent vast voor schoen die zelf zijn veters strikt. Komt het je bekend voor?

Het is een gadget die rechtstreeks uit de iconische film Back to the Future II komt. Zijn we officieel in de toekomst gearriveerd?

Apple gaat Back to the Future

Het klinkt misschien een beetje als een grap, maar Apple heeft daadwerkelijk dit bijzondere patent toegewezen gekregen. Het Amerikaanse bedrijf diende het verzoek al in juli 2019 en kreeg op 11 januari het patent ook daadwerkelijk toegewezen. In de beschrijving staat dat het patent bedoeld is voor “Footwear having motorised adjustment system and elastic upper”. Vrij vertaald gaat het dus om een schoen die in staat is om zich automatisch te vormen naar de voet van zijn drager.

De kans dat Apple het product daadwerkelijk produceert lijkt klein te zijn. Het Amerikaanse bedrijf dient jaarlijks ongelofelijk veel patenten in en bouwt er slechts een aantal om tot een daadwerkelijk product. Maar mocht het bedrijf ermee aan de haal gaan, dan is de kans best groot dat de schoenen als warme broodjes over de toonbank vliegen. Ik bedoel: zelfs een veel te duur poetsdoekje is in no-time uitverkocht.

De Nike Mag uit 2016

Apple is natuurlijk niet de partij die dit idee bedacht heeft. De schoen komt rechtstreeks uit Back to the Future II waar hij al gedragen werd door hoofdpersoon Marty McFly. In 2016 besloot Nike de schoen ook al te produceren onder de vlag Nike Mag. De sneaker werd in beperkte oplage op de markt gebracht en werden voornamelijk verkocht tijdens veilingen.

