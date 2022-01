Apple Arcade wordt binnenkort voorzien van Hidden Folks+

Binnenkort kunnen gamers met een abonnement op Apple Arcade genieten van het zoek-en-vindspel Hidden Folks+ en dat is goed nieuws. Het originele spel, dat vijf jaar geleden uitkwam, kreeg in 2017 namelijk een App Store Game of the Year-prijs. Je speelt Hidden Folks straks op je iPhone, iPad, Mac en zelfs de Apple TV.

Hidden Folks is een game van eigen bodem. In het spel ga je op zoek naar meer dan driehonderd mensen (de folks). Dat doe je in handgetekende en prachtig geanimeerde omgevingen, die ook nog eens interactief zijn. Doe deuren open, sla dat tentdoek aan de kant of geef een krokodil een duw — alles kan, alles mag.

In beeld zie je staan welke mensen je zoekt. Je kunt op een doelwit tappen om een hint te ontvangen, maar sommige hints zijn lekker cryptisch. Het zoek-en-vindspel verandert daardoor in een puzzelgame, omdat je moet uitvogelen hoe je iemand precies in beeld krijgt. Dat vereist soms meerdere te ondernemen stappen.

Coming Soon to Apple Arcade: Hidden Folks+

Search for folks hidden in hand-drawn, miniature landscapes! Cut through bushes, tap on tents, and maybe even poke a crocodile or two.

⏰ Get a reminder when it's available: https://t.co/pqxWsZA2V4 pic.twitter.com/2bJxr1Weht

— Apple Arcade (@AppleArcade) January 4, 2022