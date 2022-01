Hij is er klaar voor: SpongeBob Squarepants komt naar Apple Arcade

Mensen met een Apple Arcade-abonnement kunnen aanstaande vrijdag een vrolijke gele vriend verwachten. SpongeBob Squarepants pakt , samen met een hoop andere Nickelodeon-personages, z’n tennisracket uit de kast.

Vanaf vrijdag 21 januari 2022 is Nickelodeon Extreme Tennis te spelen op de dienst van Apple. Uiteraard zal het spel speelbaar zijn op de iPhone, iPad, Mac en Apple TV.

De aankondiging wordt op Twitter gemaakt door het officiële account van Apple Arcade. Vanaf vrijdag is Nickelodeon Extreme Tennis te spelen voor mensen met een actief abonnement. Deze is voor €4,99 per maand af te sluiten binnen de App Store.

In de game strijden verschillende Nickelodeon personages op het tennisveld. Denk hierbij dus aan SpongeBob Squarepants, Garfield en Rocko. Uiteraard worden die wedstrijden dan ook gespeeld op iconische plekken waar deze personages leven, zoals Bikini Bottom en de geheime basis van ZIM.

