Apple geeft toe aan ACM en past betaal-opties App Store aan

Apple heeft zaterdag toegezegd dat het ontwikkelaars van dating-apps in Nederland zal toestaan om betaal-opties, buiten de App Store om, aan te bieden aan hun gebruikers. Daarmee geeft het bedrijf gehoor geeft aan een bevel van de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt om dit uiterlijk 15 januari te doen, op straffe van een flinke boete.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) oordeelde op 24 december in een besluit, dat Apple misbruik had gemaakt van zijn marktpositie. Het bedrijf eist van ontwikkelaars van datingapps dat ze uitsluitend Apple’s in-app betaalsysteem mogen gebruiken. Daarmee handelde Apple in strijd met de Nederlandse regelgeving. De zaak kwam aan het rollen door klachten van Tinder-eigenaar Match Group Inc.

Apple wereldwijd onder de loep

Bedrijven als Apple en Google verplichten ontwikkelaars om hun systemen te gebruiken voor het te koop aanbieden van hun digitale waren. Daarvoor moeten die app ontwikkelaars en commissies van 15 tot 30% te betalen op de aankopen. Deze lucratieve handelswijze is onder de loep genomen door regelgevers en wetgevers over de hele wereld. De Nederlandse uitspraak in de door de ACM aangespannen rechtszaak geldt echter alleen in Nederland en ook alleen voor dating apps.

In een bericht op zijn blog voor ontwikkelaars zei Apple zaterdag dat het het Nederlandse besluit zal eerbiedigen. Het bedrijf gaat “twee optionele nieuwe betaal-mogelijkheden introduceren die uitsluitend van toepassing zijn op datingapps in de Nederlandse App Store. Deze twee opties bieden de ontwikkelaars de mogelijkheid om extra betalingsopties aan te bieden aan hun gebruikers”.

Apple biedt geen ondersteuning bij externe betalingen

De betreffende ontwikkelaars zijn dus niet meer verplicht om gebruik te maken van het Apple betaal-systeem. Maar tegelijkertijd plaatst Apple ook een waarschuwing. Wanneer men geen gebruik maakt van hun betalingsplatform, kan het bedrijf ook niet helpen bij de veiligheid bij die betalingen. Ook kan Apple terugstortingen van betalingen, die buiten zijn systemen plaatsvinden, niet via het eigen platform uitvoeren. Dat komt omdat het bedrijf “niet direct op de hoogte is van deze betalingen”.

En hoewel Apple dus zich klaarblijkelijk heeft neergelegd bij het Nederlandse besluit, gaat het hiertegen wel in hoger beroep. Wordt vervolgd dus.