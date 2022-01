Apple: ‘App Store-ontwikkelaars verdienden 60 miljard dollar in 2021’

In 2008 lanceerde Apple zijn eigen App Store. En sinds die tijd is het eigenlijk een groot succes. In het begin kon je wat simpelen apps scoren of wat korte games. Vandaag de dag is het allemaal een stuk uitgebreider en gaat er meer geld in om.

Volgens Apple hebben ontwikkelaars sinds de lancering zo’n 260 miljard dollar verdiend met de apps die het er op heeft uitgebracht. Omdat men vorig jaar sprak van 200 miljard dollar, betekent dat er in 2021 voor 60 miljard dollar aan inkomsten naar App-ontwikkelaars zijn gegaan.

App Store goud mijn voor Apple

Hoewel het heel mooi is dat ontwikkelaars zoveel geld verdienen met de App Store, blijft er ook veel kritiek op staan. Apple pakt bij de meeste uitgaven zo’n 30 procent van de inkomsten. Als het aandeel naar 15 procent was verlaagd, dan hadden ontwikkelaars een grotere vijver om uit te vissen. Ondanks dat is het nog altijd voor de meeste ontwikkelaars een belangrijke inkomstenbron, waarbij ze het aandeel dat ze aan Apple moeten geven voor lief nemen. Enkel een partij als Epic Games gaat er hard tegen in, maar dat heeft tot nu toe niet heel erg veel opgeleverd.

De kerstperiode was erg belangrijk voor de Apple App Store. Volgens het bedrijf zou er in die periode flink wat zijn uitgegeven in de store. Er is daarbij sprake voor een ‘double-digit’ amount, waardoor je het idee hebt dat er voor meer dan 10 miljard dollar wereldwijd is besteedt in de store, maar dat is wellicht iets te veel voor een week tijd. Wat duidelijker is in het persbericht is dat we nu weten hoeveel mensen een abonnement hebben. Er zijn 745 miljoen gebruikers die van een betaald abonnement gebruik maken. Dat kan dan zijn op zoiets als Apple TV+, maar ook andere abonnementen die je via de Store kunt afsluiten. Zo heb ikzelf bijvoorbeeld abonnementen op NBA TV en Memrise via de Store afgesloten.

Trein dendert door

De verwachting is dat de inkomsten op dit gebied alleen maar gaan stijgen. Het wordt steeds toegankelijker om geld uit te geven op zoiets als de App Store en het aantal gebruikers dat toegang krijgt tot dit soort digitale winkels stijg ook alleen maar. Ben je op zoek naar goede Apps? Dan zijn dit een paar aanraders.