Apple staat alternatieve betaalmethode toe voor Koreaanse App Store

Om ervoor te zorgen dat Apple zich in Zuid-Korea aan de wet houdt, voert het bedrijf belangrijke veranderingen door aan de App Store. Ontwikkelaars kunnen namelijk alternatieve betaalmethoden aanbieden binnen hun digitale producten. Ze moeten echter nog wel even wachten totdat het bedrijf uit Cupertino de veranderingen daadwerkelijk doorvoert.

Vooralsnog gaat het om een voornemen van de iPhone-maker. Apple wil eerst de plannen bespreken met de communicatiecommissie in Zuid-Korea. Daarna hoort iedereen pas wanneer de veranderingen aanstaande zijn. Alternatieve betaalmethoden zijn meer dan welkom in de App Store, maar geen heilig middel voor ontwikkelaars.

Apple pakt toch commissie

Apple is namelijk van plan nog steeds een commissie te rekenen op basis van de betaling die plaatsvindt via de alternatieve methode. Het betreft gelukkig wel een gereduceerd tarief, maar ontwikkelaars moeten dus nog steeds geld afstaan. Google doet overigens hetzelfde, om eveneens te voldoen aan lokale regelgeving.

In een reactie tegenover de Korean Herald laat Apple weten uit te kijken naar de gesprekken met de Koreaanse commissie. Uiteraard heeft de fabrikant respect voor de lokale wetten en wil die voor een veilige omgeving voor iedereen zorgen. Ook kijkt het bedrijf terug op een “sterke geschiedenis” met getalenteerde ontwikkelaars uit het land.

Het moet wel

Mochten Apple en Google zich niet houden aan de lokale wetten in Zuid-Korea, dan staat daar een heftige boete tegenover. Ook kan het gebeuren dat de regering de digitale winkels verbant. En dan ben je natuurlijk verder van huis. Het is dus niet gek dat de Amerikaanse bedrijven het geen probleem vinden hierover in gesprek te gaan.

Zuid-Korea werd vorig jaar het eerste land op aarde dat afdwong dat Apple en Google betaalsystemen van derde partijen toestaan in de digitale winkels. Sindsdien staat de iPhone-maker ook onder druk in andere landen, aangezien wetgevers wereldwijd hetzelfde doel hebben als de wetgevers in Zuid-Korea.

Korean Herald