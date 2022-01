Geheime Duitse inlichtingendienst ontdekt dankzij Apple AirTag

Een Duitse Activiste en onderzoekster kwam in haar onderzoek een Duitse inlichtingendienst op het spoor. Eentje die officieel gezien helemaal niet bestaat. Hoe ga je dan ooit bewijzen dat de dienst er toch echt is? Juist, door de Apple AirTag te gebruiken.

De handige tracker van Apple zijn voor veel verschillende zaken te gebruiken, maakt niet uit of het goed of slechts bedoeld is. Dat ze ook daadwerkelijk een geheime overheidsinstantie bloot konden leggen, wisten we alleen nog niet.

Apple AirTag onthult Duitse geheime dienst

Het verhaal draait om de Duitse activiste Lilith Wittmann. Ze ontdekte een vrij onbekende Duits Federaal Ministerie van Post en Telecommunicatie dat als dekmantel zou dienen voor een geheimen inlichtingendienst. Naar eigen zeggen de vondst van “een federale autoriteit die niet bestaat”. Alleen moest ze er nog wel hard bewijs voor vinden.

Ze pakte praktisch ieder trucje uit het boek erbij. Ze zocht een lijst met federale autoriteiten op, ze transcribeerde telefoongesprekken met medewerkers en ze reedt naar de gebouwen zelf. Maar nadat de lijst van het internet verdween, de nummers niet meer werkte en het gebouw onbereikbaar was, besloot ze het anders aan te pakken.

Tijd voor onderzoek!

Om te kunnen bewijzen dat de federale autoriteit niets te maken heeft met Post en Telecommunicatie, besloot Wittmann een brief te sturen naar het adres. Simpelweg om te kijken waar deze uiteindelijk zou belanden. Om dat goed uit te kunnen zoeken besloot ze haar brief te voorzien van een Apple AirTag en volgde ze het traject via het Zoek Mijn-netwerk.

De brief die eigenlijk in Berlijn afgegeven moest worden legde vervolgens wel een hele rare reis af. Van een sorteercentrum in Berlijn ging de brief naar een sorteercentrum in Cologne-Ehrenfeld. Uiteindelijk kwam de brief aan bij het Bundesamt für Verfassungsschutz beter bekend als The Office for the Protection van the Constitution. Een overheidsorganisatie dat gevestigd is in Cologne. Een brief die geadresseerd is aan een telecommunicatie autoriteit aan de ene kant van Duitsland, komt bij een inlichtingendienst aan de andere kant van Duitsland bovenwater.

Uiteraard worden de bevindingen van Wittmann tegengesproken door de Duitse overheid, maar het is op z’n minst interessant om te zien hoe creatief mensen met de handige trackers van Apple omgaan. Zo probeerde deze beste man te kijken in hoeverre het mogelijk is om brieven te versturen naar Noord-Korea.