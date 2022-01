Je AirPods 3 zijn voorzien van een nieuwe firmware-update

Apple heeft een nieuwe firmware-update uitgerold voor de AirPods 3. Het Amerikaanse bedrijf deed dat voor het laatst in december vorig jaar. Toen ging het om versie 4C165.

De derde generatie van de AirPods draaien, als het goed is, vanaf deze week op versie 4C170. Welke problemen de update precies oplost en welke zaken verbeteren is op dit moment nog niet bekend.

AirPods 3 voorzien van 4C170

De nieuwe firmware-update is alleen beschikbaar voor de AirPods 3. Versie 4C170 is dus niet beschikbaar voor de AirPods Max en de AirPods Pro. Opvallend, want de vorige update werd wel uitgerold voor de twee producten.

Zelf kun je de AirPods 3 niet updaten. Je moet dus geduldig afwachten tot deze automatisch wordt doorgevoerd. Dat gebeurt wanneer je oordopjes verbonden zijn met een iPhone of een iPad. Zorg er dus voor dat je ze, indien je dat niet van plan was, de komende dagen gebruikt.

Updates voor de AirPods werken anders dan bij andere apparaten van Apple. Het is dus niet mogelijk om te zien welke zaken er verbeterd zijn. Mocht je iets opgevallen zijn nadat je over versie 4C170 beschikt, laat het dan zeker even weten in de reacties.

Heb ik de juiste versie?

Het is dus niet mogelijk om de AirPods 3 handmatig te updaten, maar je kunt uiteraard wel kijken of je oordopjes al over de juiste versie beschikken. Dat doe je door de volgende stappen te volgen:

Verbind je AirPods met je iPhone of iPad

Verwijder de dopjes uit de case

Ga naar Instellingen op je iPhone of iPad

Kies voor Algemeen -> Info -> AirPods

Achter het vakje Firmwareversie is het mogelijk om te zien welke versie je op dit moment gebruikt.

De Apple AirPods 3

Apple bracht vorig jaar de AirPods 3 op de markt. Nadat de tweede generatie oordopjes alweer uit 2019 dateerde, werd het wel weer tijd voor een kleine opfrisbeurt. Het nieuwe model draagt onder andere het ontwerp van de AirPods Pro, maar beschikt niet over ruisonderdrukking.

Dat is uiteraard een zeer beknopte samenvatting van de oordopjes. In de bovenstaande review leg ik je uitgebreid uit wat de AirPods 3 je te bieden hebben en hoe goed ze in de praktijk werken.