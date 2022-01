Apple doneert 50% (PRODUCT)RED inkomsten aan COVID-19 in Afrika

Apple heeft inmiddels al een jaar of vijftien zijn (PRODUCT)RED-programma. Als consument kun je voor deze rode producten kiezen en gaat een deel van de inkomsten naar het goede doel. Voor dit jaar wordt de helft van de inkomsten in het programma gedoneerd aan de strijd tegen COVID-19 in Afrika.

Het gaat om de strijd tegen COVID-19 in ‘sub-Saharan Africa’. Het geld van (PRODUCT)RED wordt gebruikt om de hulpverleners die strijden tegen de ziekte te voorzien van de juiste bescherming.

(PRODUCT)RED voor COVID-bestrijding

In de vijftien jaar tijd heeft Apple via (PRODUCT)RED bijna 270 miljoen dollar opgehaald en aan het goede geschonken. Om dat te vieren heeft het bedrijf een nieuwe video uitgegeven. Daarin zie je wat het bedrijf heeft gedaan de afgelopen jaren. Ook zie je verschillende RED-producten voorbij komen. Bekijk de video hieronder.

Apple wil in dit jaar dus dit jaar de helft van de inkomsten voor het goede doel gebruiken voor de strijd tegen COVID-19. De andere helft binnen het (PRODUCT)RED-programma wordt nog altijd gebruikt voor de strijd tegen HIV en AIDS. Dat is waar het programma oorspronkelijk voor werd opgezet en nog altijd in Afrika belangrijk is om tegen te strijden. Door de inkomsten te verdelen, hoopt het bedrijf op twee fronten een aandeel te kunnen hebben in het oplossen van de problemen zoals die zijn ontstaan.

Een jaar lang

Dit geldt dus tot en met 31 december van dit jaar. Hoe er daarna wordt omgegaan met de inkomsten van (PRODUCT)RED is nog niet bekend. Dat hangt ook een beetje af van hoe de wereld omgaat met COVID-19 en de problemen die daarmee ontstaan. Wellicht dat het volgend jaar allemaal een stuk beter gaat op dat gebied. We hopen het in elk geval. Wil je meer lezen over alles dat met (PRODUCT)RED te maken heeft? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.