Apple in 2022: 5 producten die we dolgraag willen zien

Gelukkig nieuwjaar! Namens het hele team van One More Thing wens ik je graag een fantastisch mooi 2022! Een jaar waarin we hopelijk weer net zoveel Apple-producten mogen verwachten als het afgelopen jaar.

Het was namelijk nogal jackpot in 2020 en 2021. Apple heeft zich duidelijk niet uit het veld laten slaan en zal dat ook het komende jaar niet doen. Maar naar welke producten kijken we het meeste uit? Mark geeft zijn top 5 in dit artikel!

#1 Apple iPhone 14

Allereerst kijk ik in 2022 uit naar de komst van de iPhone 14. Eerlijkheid gebied me te zeggen dat Apple het met de modellen van 2021 redelijk rustig aangedaan heeft en ik verwacht dan ook meer van het komende jaar. Op dit moment zijn de geruchten schaars, gezien het nog een lange tijd duurt voordat de smartphones daadwerkelijk verschijnen. Daarbij zijn de berichten die we horen, op z’n minst, vergezocht te noemen.

Wel is er één bericht dat er bij mij bovenuit springt en dat is het bericht van de introductie van de hole punch notch. Apple zou met de iPhone 14 zomaar eens afscheid kunnen nemen van die gigantische landingsbaan op het scherm van de smartphone. Niet zo storend als je niets anders gewend bent, wel vervelend als je regelmatig van telefoon wisselt. Je ziet dat het gewoon onnodig veel ruimte in beslag neemt en het scherm je als consument veel meer kan bieden. Er zullen weinig mensen zijn die zich op dit moment echt storen aan de notch. Maar als Apple met de iPhone 14 de overstap maakt, zal het zonder twijfel een van de geliefde functionaliteiten zijn.

Naast de introductie van de hole-punch verwacht ik ook de nodige upgrades van de iPhone 14. iOS 16, een 48-megapixel hoofdcamera én de A16 Bionic Chip. Daarbij ben ik ook heel benieuwd of Apple de mini-variant van de smartphones aanhoudt of overstapt op een andere strategie. Al met al genoeg redenen voor mezelf om uit te kijken naar september 2022!

#2 MacBook Air (2022)

De 14-inch en 16-inch MacBook Pro van dit jaar zijn echt een gigantisch genot. Ik ben voor het eerst in jaren weer echt enthousiast over een laptop van Apple en wil er zelf dolgraag eentje aanschaffen. Je kunt je dus wel voorstellen dat er na het zien van het prijskaartje wel enigszins teleurstelling heerste. De nieuwe Pro-modellen zijn een flinke investering en daarmee geen reële optie voor menig consument. Geen probleem, want daar is de laptop ook niet voor bedoeld.

Dit zorgt er alleen wel voor dat ik persoonlijk erg uitkijk naar een nieuwe MacBook Air. Als we de geruchten van betrouwbare bronnen als Ming-Chi Kuo en Mark Gurman mogen geloven zien we dat model begin 2022 verschijnen. Net als het model van 2021 zal ook de nieuwe MacBook Air voorzien zijn van een notch, een hoop extra aansluitingen en een verbeterde chip. Alleen dan wel in combinatie met een iets meer betaalbaar prijskaartje. Ideaal voor mensen zoals ik die verliefd werden op de Pro, maar voor wie het de prijs een afknapper was.

#3 Apple iPhone SE (2023)

De Apple iPhone SE was in 2020 een uitkomst voor heel veel mensen. Ik geloof er dan vandaag de dag nog steeds heilig in dat deze introductie van dit model het succes van de iPhone 12 mini in de weg heeft gestaan. Maar goed, dat geheel ter zijde.

Ik ben heel benieuwd welke stappen Apple dit jaar gaat zetten op het gebied van de derde-generatie iPhone SE. De smartphone zal zonder twijfel een betere chipset krijgen en een ouder ontwerp krijgen. Maar waar er eerder gesproken werd over een ontwerp als de iPhone XR, hebben andere bronnen het nu toch weer over een zelfde ontwerp als in 2020. Wat zal het worden? Ik ben heel benieuwd!

#4 AirPods Pro (tweede-generatie)

Nu de Apple AirPods voorzien zijn van een upgrade in 2021, lijkt het er sterk op dat de AirPods Pro weer aan de beurt zijn. De verwachting is dan ook dat Apple de tweede generatie in 2022 op de markt gaat brengen. Alleen wanneer is natuurlijk nog de vraag.

Het is wel interessant om te zien welke stap Apple met de populaire oordopjes zet en in hoeverre consumenten de overstap nu al willen maken. Het vorige model leunt voornamelijk op de actieve ruisonderdrukking, maar wat is de volgende stap? Als we de geruchten mogen geloven zal het voornamelijk een stap zijn op het gebied van het tracken van de gezondheid én het verwijderen van de steeltjes aan de oordopjes zelf. Het kan bijna niet anders dan dat Apple er meer voor verzint, dus zal ik er komend jaar extra goed op letten.

#5 Apple iPad Air (2022)

De Apple iPad Air (2020) is op dit moment mijn op één na favoriete tablet van de markt. Het ontwerp, de specificaties en het imposante beeldscherm zijn wat mij betreft precies goed waardoor dit een van de beste producten van twee jaar geleden is. De kans dat Apple in 2022 een nieuwe model ervan op de markt brengt is groot én ik ben heel benieuwd hoe dit uit zal pakken.

Uiteraard kunnen we een nieuwe chipset verwachten voor de nieuwe tablet van Apple, maar is er eigenlijk een nog veel gewenstere upgrade. De toevoeging van Promotion is er eentje die mijn hart sneller zal laten kloppen. De 120Hz verversingssnelheid is ideaal op de iPad Pro en weet me ook op de iPhone 13 Pro uitstekend te bedienen. Hoe fijn zou het zijn als de stap volgend jaar ook eindelijk in deze serie gezet zal worden?

Mijn vraag aan jullie: waar kijken jullie in het jaar 2022 het meeste naar uit op Apple-gebied? Laat het weten in de reacties!