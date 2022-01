Apple App Store stond vol met (gevaarlijke) Wordle-klonen

Het immense succes van online game Wordle heeft ervoor gezorgd dat de App Store helemaal vol stond met klonen van de populaire game. Apple heeft inmiddels actie ondernomen.

Op moment van schrijven zijn de klonen van de populaire game niet meer te downloaden uit de Apple App Store. Al is het wel de vraag hoe ze daar in eerste instantie überhaupt zijn gekomen.

Apple haalt Wordle-klonen offline

Apple heeft actie ondernomen tegen de talloze klonen van populaire web game Wordle. Waar de App Store eerst nog helemaal volstond met verschillende alternatieven, zoals Worlde-The App, zijn deze nu niet meer te vinden in de store. Er zijn nog wel wat games verkrijgbaar met hetzelfde principe als Wordle, maar de echte harde copycats zijn verdwenen.

Het zat er natuurlijk wel aan te komen dat dit ging gebeuren. Josh Wardle, de ontwikkelaar achter het originele spel, heeft op moment van schrijven nog geen officiële applicatie in de App Store gezet. De gigantische populariteit is wat dat betreft ook een extra motivatie voor ontwikkelaars om werk te maken van een eigen app. In sommige gevallen zelfs een variant waar consumenten een bedrag van €30 per maand betalen voor “een onbeperkt aantal gokken”.

Nadat Amerikaanse website The Verge de aandacht op de klonen legde, en er een ontwikkelaar opschepte over hoeveel downloads hij wist binnen te halen, werden de apps uit de App Store verwijderd. Althans, daar wordt vanuit gegaan. De website laat namelijk weten dat alle varianten binnen een uur uit de downloadwinkel verdwenen waren. De kans dat de ontwikkelaars dat zelf hebben gedaan is natuurlijk bijzonder klein.

Probleem in de App Store

Apple heeft in de App Store vaker te maken gehad met klonen van populaire applicaties. Denk bijvoorbeeld aan succesverhalen als Flappy Bird, 2048 en Threes, die massaal werden gekopieerd. Er werd in het verleden ook wel opgetreden tegen dit soort praktijken, maar zo hard als nu gebeurde niet eerder. Apple heeft dan ook een regel voor ontwikkelaars in sectie 4.1 van de voorwaarden. ‘Kom met je eigen ideeën. Kopieer recente populaire apps uit de App Store niet of maak geen kleine wijzigingen door de app een andere naam te geven of de UI een klein beetje te veranderen.’

Dat de App Store overigens volstond met zoveel directe kopieën legt wat dat betreft wel een probleem binnen Apple bloot. Want als de regels wat dat betreft zo duidelijk zijn, hoe hebben deze applicaties er überhaupt in kunnen staan? En waarom was er pas grote aandacht nodig voor er ook daadwerkelijk wat aan gedaan werd?