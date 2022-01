Nieuwe Amerikaanse wet moet misbruik Apple AirTags voorkomen

Met de komst van de Apple AirTags heb je de mogelijkheid om bepaalde objecten makkelijk te vinden wanneer je die kwijtraakt. Ideaal om ze in een portemonnee te stoppen, aan je sleutelbos te hangen of in je tas te plaatsen. Maar het product heeft ook een keerzijde.

Het is namelijk met de Apple AirTags ook mogelijk om personen te stalken. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen met kwade bedoelingen dat doen. Gelukkig wordt er in de Verenigde Staten nu aan wetgeving gewerkt om dat te voorkomen.

Wet tegen stalking met Apple AirTags

De wetgeving die stalking met Apple Airtags moet voorkomen, wordt in de Amerikaanse Staat Pennsylvania voorbereid. Er zijn daar een aantal incidenten geweest waarbij boosdoeners de producten gebruikten om via het Vind Mijn-netwerk er achter te komen waar de personen die ze willen volgen zich bevinden. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Met de nieuwe wetgeving moet het verboden gaan worden om de producten te gebruiken buiten de oorspronkelijke bedoeling. En dat is dus ze aan producten te hangen om die terug te vinden. Dus niet om ze in de auto van je ex te leggen om op die manier er achter te komen waar die persoon zich bevindt.

De initiatiefnemer van deze nieuwe wetgeving is John Galloway, die in het parlement daar werkzaam is. Volgens hem zijn er veel publicaties geweest sinds de lancering van de Apple AirTags waarin de producten gebruikt werden om te stalken. Zo zouden daders de producten in voertuigen, portemonnees of zelfs jaszakken plaatsen om er achter te komen waar het slachtoffer zich bevindt. Volgens Galloway is dat natuurlijk niet waar het voor bedoeld is en daarom wordt de wetgeving nu ingediend. Als de wet uiteindelijk wordt aangenomen, dan zou het goed kunnen dat er ook in de rest van de Verenigde Staten werk van wordt gemaakt.

Apple geeft dit aan

Onlangs heeft Apple de Personal User Safety Guide voor de Apple AirTags aangepast, waarin het ook oproept dat de producten niet voor deze toepassingen bedoeld zijn. Wil je meer lezen over het product? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.