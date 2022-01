Saturday Night Live’s Alex Moffat binnengehaald voor ‘Bad Monkey’

Wanneer het op aanbod komt, dan is Apple TV+ zeker niet de sterkste streamingdienst. Maar de content die er op verschijnt, is over het algemeen dik in orde. Wat dat betreft is Bad Monkey een serie om in de gaten te houden.

Bad Monkey is een serie die gemaakt wordt door Bill Lawrence. Naast zijn werk aan Ted Lasso ken je hem onder andere van zijn werk aan Scrubs. En nu is bekendgemaakt dat Alex Moffat van Saturday Night Live een rol gaat spelen in de serie.

Bad Monkey krijgt een rol voor Saturday Night Live’s Alex Moffat

Saturday Night Live is een begrip in de Verenigde Staten. Het sketchprogramma gaat al heel wat jaren mee en heeft diverse acteurs afgeleverd. Sinds 2018 heeft Moffat een vaste aanstelling en komt hij regelmatig voorbij met het nadoen van bekende mensen. Zo deed hij celebrities als Joe Biden, David Beckham, Chris Hemsworth, Conor McGregor en Mark Zuckerberg na. In de serie Bad Monkey gaat hij onder andere spelen met Vince Vaughn. Die laatste speelt de hoofdrol in de serie en kruipt in de rol van ene Andrew Yancy. Yancy was ooit een detective, maar heeft nu een baan waarbij hij restaurants controleert of ze alles volgens de regels. De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek dat in 2013 uitkwam en goed werd ontvangen. Zoals de naam van de serie doet vermoeden, zit er ook een aap in. Het boek is geschreven door Carl Hiaasen.

Nog even wachten

Het is nog niet bekend wat voor soort rol Alex Moffat in Bad Monkey gaat spelen. Ook weten we nog niet wanneer de reeks uiteindelijk op Apple TV+ gaat komen. Op dit moment is het de verwachting dat hij nog ergens dit jaar uitkomt, maar hij kan ook nog doorslippen naar een release van 2023. Wil je meer lezen over alles dat met de dienst te maken heeft? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.