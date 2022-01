AirPods Pro 2 krijgen interessante nieuwe functies volgens Kuo

Er komen een aantal interessante functies aan voor de AirPods Pro 2. Zo wordt het nog makkelijker om ze terug te vinden en komt er een betere kwaliteit van geluid.

We zagen afgelopen najaar al de AirPods 3 op de markt komen en dus ligt in de verwachting dat het volgende kunstje qua audio de Airpods Pro 2 wordt. Hoewel Apple zoals gewoonlijk de kaken stijf op elkaar houdt, lijken medewerkers wat loslippiger te zijn tegen Ming-Chi Kuo. De Apple Analist komt met interessante nieuws naar buiten over de oortjes.

Betere audio bij de AirPods Pro 2

Volgens Kuo krijgt de nieuwe oortjes lossless audio codec-ondersteuning (ALAC). Wellicht klinkt dit voor jou heel abstract, maar het is een zeer handige functie. Het slaat meer data op in het audiobestand vanwege compressie. Dat zorgt er ook voor dat de kwaliteit van de muziek omhooggaat. Wel zijn deze files groter, wat dus kan leiden tot meer dataverbuik als je via streaming naar muziek luistert.

Toch zijn er nog wel beren op de weg om de AirPods Pro 2 lossless audio te laten ondersteunen. Het werkt nog niet vlekkeloos via Bluetooth en dus lijkt Apple voor een keuze te staan. Of het moet afscheid nemen van Bluetooth, of het moet een oplossing vinden voor de nu nog technische obstakels. Het is dus interessant wat het bedrijf doet.

Makkelijker terugvinden

ALAC is niet het enige nieuwe wat naar de AirPods Pro 2 komt volgens Kuo. Het wordt in de toekomst ook makkelijker om de oortjes te vinden. De oplaadcase maakt nu een geluid wanneer je deze zoekt via de Zoek Mijn-app. Een handige functie, aangezien je de case soms makkelijk kwijtraakt.

Volgens Kuo wordt het uiterlijk van de AirPods Pro 2 mogelijk ook veranderd, die de nadruk wat meer op fitness legt.

We moeten nog wel even wachten op de nieuwe AirPods, want volgens de analist is de release van de oortjes mogelijk pas in het vierde kwartaal van 2022.