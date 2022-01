5 instellingen die je meteen moet aanpassen op jouw iPhone

De iPhone is natuurlijk een prachtig en handig toestel. Toch kan het net wat fijner zijn als je paar wijzigingen doorvoert.

De iPhone staat natuurlijk bekend vanwege de prestaties. Toch mag vooral besturingssysteem iOS echt vergeten worden. Doordat apparaat en software op elkaar zijn afgestemd komt het tot bijzondere prestaties. In de instellingen staan ook een aantal handige functies die je iPhone nog beter maken.

Tracken van iPhone-apps

Veel apps en diensten tracken je en daar zit je wellicht niet op te wachten. Zo verzamelen zij bijvoorbeeld gegevens om je op maat gerichte advertenties te geven. Via je instellingen kun je dit voor een groot deel makkelijk voorkomen. Ga hiervoor naar instellingen>privacy>tracking. Door de functie uit te vinken heb je er geen last van. Ook kun je er voor kiezen om bepaalde apps wel toegang te geven, maar de grote vraag is waarom je dat zou doen.

Lichte en donkere modus

Als je jouw iPhone voor het eerst aanzet, is dit automatisch in het lichte thema. Toch vinden veel mensen het fijner (waaronder ikzelf) om de menu’s en alle pagina’s in het zwart af te beelden. Dit geeft wat meer rust aan je ogen, ook als het niet ’s nachts is. Om dit toe te passen ga je naar instellingen>beeldscherm en helderheid. Daar kun je kiezen of je alleen licht of donker wil, of dat je alleen wil dat de modus verandert bij zonsopkomst en -ondergang.

Stop onbekende bellers

Niets is irritanter dan een onbekende die je belt en waar je totaal niet op zit te wachten. Gelukkig kun je deze ergernis voorkomen door onbekende bellers stil te houden op je iPhone. Hiervoor ga je naar instellingen>telefoon>houd onbekende bellers stil. Als je vervolgens deze functie aanvinkt krijg je alleen oproepen van contactpersonen, mensen die je eerder gebeld hebt en oproepen via Siri-suggesties. Mensen die jou bellen en hier niet bij horen krijgen dit niet door. Voor hen gaat de telefoon gewoon over. De bellers worden doorgestuurd naar de voicemail en worden weergegeven in recent. Zo kun je alsnog zien wie je heeft gebeld.

Tikken aan de achterkant van je iPhone

Tegenwoordig kun je ook op de achterkant van je iPhone tikken om een opdracht te geven. Zo kun je op een heel makkelijke manier bijvoorbeeld een screenshot maken. Om dit mogelijk te maken ga je naar instellingen>toegankelijkheid>aanraken>tik op achterkant. Daar kun je selecteren wat je wil dat er gebeurt als je twee of drie keer op de achterkant van je toestel tikt.

Focus

Sinds iOS 15 heb je de mogelijkheid om focus te gebruiken. Hierbij kun je nog makkelijker voor kiezen van wie je wanneer meldingen wil ontvangen. Als je bepaalde zaken doet. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen wanneer je mag storen in je slaap, maar ook op aangepaste momenten zoals autorijden, gamen en lezen.