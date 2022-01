5 Apple Arcade games die het spelen waard zijn in 2022

Eerlijk is eerlijk, in 2022 is het nog niet heel erg spannend met Apple Arcade. De wekelijkse releases komen nog niet echt op gang. Gelukkig heeft de service inmiddels heel wat games beschikbaar. Wij zijn even in het archief gedoken en dit zijn vijf van onze favoriete games om begin 2022 te proberen.

Vijf fijne games op Apple Arcade

Kingdom Rush Frontiers TD+

We beginnen dit overzicht met Kingdom Rush Frontiers TD+ op Apple Arcade. Sinds de komst van de App Store zijn Tower Defense-games populair. En dit is daarbij misschien wel de beste. Ideaal dus als je de game nog niet eerder hebt gespeeld. In de game krijg je verschillende levels voorgeschoteld. Met de budgetten die je hebt moet je dan op de verschillende plekken torens neerzetten om diverse vijanden af te maken. Elke vijand heeft andere sterke en zwakke punten en het is aan jou om daar goed op te anticiperen. Een game die goed is voor vele tientallen uren speelplezier.

Tetris Beat

Tetis is een game die geen uitleg nodig heeft. De gamereeks is sinds de oude Game Boy op verschillende platformen uitgebracht. Via Apple Arcade kun je losgaan met Tetris Beat. Dit is een game die je eigenlijk met je headset op moet spelen. Je dropt de verschillende blokjes namelijk op basis van de muziekbeat. Althans, in éen van de modi. Wil je gewoon het klassieke Tetris spelen, dan kan dat ook, maar dan met wat fijne muziek op de achtergrond. Een game die je altijd even bij kunt pakken en spelen.

Alto’s Odyssey: The Lost City

Ook Alto’s Odyssey: The Lost City is zo’n ideale game die je op je iPhone gooit en dan in een periode een tijd speelt. In deze Apple Arcade-game glijd je met een sandboard door verschillende omgevingen heen. Onderweg kun je allemaal muntjes oppakken. Daarmee koop je tussen de runs door upgrades. Het is zaak om zover mogelijk te komen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want onderweg krijg je te maken met diverse obstakels. Als je één keer een foutje maakt, dan ligt je languit en is je run voorbij. Dan zit er niks anders op dan weer opnieuw te beginnen. Een straf is dat allerminst.

Fantasian op Apple Arcade

Heb je liever en game om echt een tijd mee los te gaan, dan is Fantasian een absolute must-have binnen Apple Arcade. De game is gemaakt door Hironobu Sakaguchi. Deze man was verantwoordelijk voor de originele Final Fantasy-games en wordt gezien als een grootheid in de wereld van de Japanse RPG. Deze game is qua gameplay herkenbaar voor dat soort spelers. Het is een titel met een lekker groot en uitgebreid verhaal en een goed vechtsysteem. Bijkomend voordeel is dat de game er op visueel gebied echt heel erg lekker uit ziet. Ik raad hem wel aan om op de iPad te spelen met een controller bij. Of op Apple TV. Dan komt de game echt het best tot zijn recht.

The Pathless

De laatste game die we echt heel erg fijn vinden op Apple Aracde is The Pathless. De game kwam eind 2020 uit, maar is nog altijd de moeite waard. In de game kruip je in de huid van Jager, die heel goed is met zijn pijl-en-boog. Je bevindt je op een eiland om daar een vloek van de duisternis te verbreken en de mensheid van de ondergang te redden. Je wordt tijdens het avontuur bijgestaan door je adelaar. Je krijgt een mix tussen actie en puzzels in een visueel spektakel.