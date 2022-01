Een nieuwe Mac gekregen voor Kerst? Deze 10 zaken moet je zeker doen

Lag er bij jou deze feestdagen een nieuwe M1 Mac onder de boom? Als dit de eerste Mac is die je ooit hebt gehad, van harte gefeliciteerd! Je nieuwe Mac is gemakkelijk in het gebruik en krachtiger dan ooit tevoren. Hoe eenvoudig de Mac ook is, sommige dingen zijn misschien niet meteen voor de hand liggend. met deze 10 tips zorg je ervoor dat je het meeste uit je nieuwe aanwinst haalt.

Hier zijn 10 tips die je meteen op weg helpen om een echte Mac-expert te worden. De meeste van deze dingen kosten je absoluut niets, behalve een beetje tijd om ze op te zetten.

1. Stel je Apple ID in

Als dit voor het eerst is dat je met een Mac aan de slag gaat, is de kans groot dat je al een iPhone of een iPad gebruikt. Net als die andere apparaten wil je Mac je Apple ID en Apple ID-wachtwoord. Je maakt verbinding met iCloud op je Mac als je hem voor het eerst instelt, of via de Apple ID-systeemvoorkeuren als je dat later wil doen.

Door iCloud in te stellen op al je apparaten, kun je foto’s, contactpersonen, agenda’s en nog veel meer delen, zonder dat je je apparaten fysiek hoeft te koppelen of te synchroniseren. En als je nog geen Apple ID hebt aangemaakt, is dit je kans. Zie je Apple ID als je sleutels tot het koninkrijk.

2. Maak een back-up van je Mac

Time Machine is de gemakkelijke backup software van Apple, die standaard al op je Mac staat. Je bent gek als je het niet gebruikt. Met Time Machine kun je de Mac gemakkelijk herstellen nij grote problemen. De software houdt momentopnamen van je Mac bij. Zo kun je ook alles naar een nieuwe Mac migreren als het tijd is om je oude mac te vervangen of te upgraden.

Als je bang bent dat je Mac “kapot” gaat of dat je (per ongeluk) belangrijke bestanden verwijdert, zou Time Machine je gerust moeten stellen. De “tijd” in Time Machine is een tijdlijn die je kunt bekijken. Daarbij kun je bestanden of wijzigingen in bestanden terugzetten die zijn gemaakt op de punten waar Time Machine zijn back-ups heeft opgeslagen.

Time Machine werkt met externe harde schijven. Je zet het schuifje in de Time Machine Systeemvoorkeuren om, vertelt waar de back-up moet worden opgeslagen en laat hem zijn gang gaan. Time Machine maakt elk uur, elke dag, elke week en elke maand een back-up van je Mac, zodat je altijd kunt herstellen. Zolang die schijf is aangesloten, wordt er een back-up van je Mac gemaakt.

Wil je helemaal zeker zijn dat je niets kwijtraakt, kun je ook een extra online backup maken, bijvoorbeeld bij Backblaze. Online backups zijn overigens over het algemeen niet gratis.

3. Gebruik het Help menu

Hebt je je ooit afgevraagd waarom de Mac niet wordt geleverd met een dikke gebruikershandleiding? Zo een waarin wordt uitgelegd hoe de Mac werkt en hoe alle programma’s werken. Dat hoeft je je nu niet meer af te vragen: Die handleiding zit eigenlijk ingebouwd in de computer. Het Help-menu is zo makkelijk dat de meesten van ons dit vaak helemaal over het hoofd zien. Maar dat is niet zo slim, want het kan een enorme hulp zijn. Het Help-menu staat in de menubalk, en het is contextueel. Dat wil zeggen dat de inhoud verandert, afhankelijk van welke toepassing is geopend.

Als je op het Help-menu klikt, krijg je een zoekveld, inhoudsopgave, lijsten met sneltoetsen en andere nuttige tips en stapsgewijze instructies te zien. Vaak omvatten die ook visuele aanwijzingen om te laten zien op welke menu’s je moet klikken en welke menu-items je moet selecteren. Telkens wanneer je vastloopt in een toepassing en even niet meer weet wat je nu moet doen, klik je op het Help menu om je uit de problemen te helpen.

4. Raak vertrouwd met het  menu

Het  menu vind je in de linkerbovenhoek van het scherm van je Mac. Als je erop klikt, hebt je direct toegang tot enkele belangrijke functie binnen macOS. Enkelen ervan zijn de systeemvoorkeuren van je Mac, de Mac App Store en de programma’s en documenten die je onlangs hebt geopend. Je kunt het menu ook gebruiken om je Mac opnieuw op te starten en af te sluiten.

Als een programma niet meer werkt, heeft het menu ook een speciale functie die de moeite van het leren waard is: Forceer Stop. Het zorgt ervoor dat een hardnekkig programma onmiddellijk wordt afgesloten, zodat je jouw computer opnieuw moet opstarten en dus snel verder kunt gaan met je werk.

5. Bezoek de Mac App Store

Apple heeft de Mac App Store opgezet als een handige en veilige manier om software voor je Mac te downloaden. Dat kan allemaal met dezelfde Apple ID en wachtwoord die je gebruikt op je iPhone. Er zijn duizenden programma’s beschikbaar, waaronder veel die je geen cent kosten.

De Mac App Store is veel belangrijker dan alleen maar een manier om nieuwe programma’s voor je Mac te downloaden. Het is ook de manier waarop Apple essentiële programma-updates uitbrengt. Om je Mac in topvorm te houden en alles zo veilig mogelijk te houden, kun je updates downloaden zodra je meldingen van de Mac App Store ziet. Je kan ook instellen dat macOS en programma’s automatisch worden bijgewerkt, zoals op je iPhone.

Op de M1 Macs kun je zelfs iPhone- en iPad-programma’s installeren. Als je aan het zoeken bent, klik je gewoon naar het tabblad iPhone & iPad Apps om iOS-programma’s rechtstreeks naar je bureaublad te downloaden.

6. Je e-mail instellen

Open je je e-mail nog steeds met een webbrowser en ga je naar Gmail of de website van Microsoft om te zien welke nieuwe berichten je hebt? Er is een betere manier: Apple geeft je een Mail-app die verbinding kan maken met bijna elke e-maildienst. Het gebruik van de Mail-app is veel handiger, vooral als je meerdere e-mailaccounts hebt. Daarnaast is Mail goed geïntegreerd met de andere kernapplicaties van macOS, zoals Safari, Contacten, Agenda en Kaarten.

7. Voeg een printer toe op je Mac

Hoeveel we ook online doen tegenwoordig, printers zijn nog steeds een onmisbaar ding dat de meesten van ons in huis hebben. Vroeger moest je stuurprogramma’s en software downloaden en installeren, maar met de Mac is het een stuk eenvoudiger in te stellen.

Het enige wat je hoeft te doen, is je printer aan te sluiten op een van de USB-C-poorten van je Mac of verbinding te maken via je WiFi-netwerk. Open Systeemvoorkeuren, klik op Printers & Scanners en klik vervolgens op de knop +. Als je Mac de printer herkent (en dat is in de meeste gevallen zo), wordt deze naar behoefte geconfigureerd en worden eventuele stuurprogramma’s gedownload van de servers van Apple. In enkele gevallen kan het nodig zijn om de drivers van website van de fabrikant zelf te downloaden. Deze bevatten dan vaak speciale functies en desgewenst extra software.

8. Maak kennis met Spotlight

Spotlight is ingebouwd in macOS en helpt je snel dingen op je computer te vinden: documenten, apps, afbeeldingen, contactpersonen, kaarten en bestanden. Bovendien kan Spotlight verbinding maken met het internet om te zoeken op Wikipedia, nieuwssites, filmlijsten en nog veel meer. Je kunt Spotlight zelfs gebruiken om berekeningen uit te voeren, zoals het omrekenen van inches naar centimeters of andere eenvoudige rekenkundige taken die je liever aan de computer overlaat.

Spotlight staat in de menubalk van je Mac; het is het pictogram dat eruitziet als een vergrootglas. Als je erop klikt, verschijnt het Spotlight-zoekveld en als je iets in het zoekveld typt, begint Spotlight te werken. Je kunt ook de Command-toets op je toetsenbord ingedrukt houden en vervolgens op de spatiebalk drukken, waarna Spotlight verschijnt.

Als je het eenmaal onder de knie hebt, is het gebruik van Spotlight de snelste manier om apps te starten, documenten te vinden en nog veel meer dingen die je heel snel wil doen.

9. Pas het Dock aan

Het Dock is de balk met pictogrammen onderaan het scherm van de Mac. Docks op nieuwe Macs worden gevuld met Apple’s eigen ingebouwde programma’s, zoals Safari, Mail, Contacten, Agenda’s en Notities, maar je kunt het aanpassen aan je eigen smaak.

Je kunt je Dock zo aanpassen dat je alleen de apps te zien krijgt die jij belangrijk vindt. Gebruik je Kaarten of FaceTime niet? Sleep ze uit het Dock tot het woord ‘Verwijder’ verschijnt om het wat netter te maken. Gebruik je Mail meer dan iets anders? Schuif het dan naar links. Je kunt ook toepassingen, mappen en bestanden toevoegen die je vaak nodig hebt, gewoon door ze naar het Dock te slepen.

Aan de rechterzijde, tussen de verticale lijntje, vind je je laatst geopende apps terug. Tenslotte bevat de Dock ook de Prullenmand om bestanden in te gooien die je niet meer nodig hebt.

Je kunt ook de grootte van de icoontje wijzigen, de stuiter-animatie uitschakelen, de manier waarop het Dock in beeld komt instellen en nog veel meer. Je Dock is het belangrijkste onderdeel van je bureaublad, dus besteed er wat tijd aan om dit helemaal naar je zin te maken.

Open Systeemvoorkeuren en klik op het Dock-pictogram om de instellingen ervan te wijzigen. Je kunt de grootte van de pictogrammen die in het Dock verschijnen wijzigen, de vergroting van pictogrammen wijzigen als u er met uw cursor overheen gaat, en het Dock verplaatsen naar de linker-, onder- of rechterkant van je scherm, afhankelijk van jouw smaak.

10. Leer Mac sneltoetsen

De gebruikersinterface van Apple is opgebouwd uit eenvoudige menu’s, zoals Bestand en Bewerken, en de meeste programma’s geven hun belangrijkste functies ook via die menu’s weer. Wil je iets afdrukken? Klik gewoon op het menu Bestand en selecteer Afdrukken.

Maar je kunt jezelf veel tijd besparen door sneltoetsen te gebruiken om veelgebruikte taken uit te voeren. In plaats van op het menu Bestand te klikken en Afdrukken te selecteren, kun je bijvoorbeeld ook gewoon de Command (⌘) toets ingedrukt houden en op P drukken.

Elk programma op de Mac heeft zijn eigen sneltoetsen. Als je de Mac Help opent en zoekt op ‘sneltoetsen’ vind je ook enkele referenties. uitgebreidere lijsten met sneltoetsen kun je gemakkelijk terugvinden op het internet, zoals op de website van MacHelp.nl.

