Xcode 13.2 een feit: maakt Apple zich klaar voor Swift Playgrounds 4?

Er is nu een update beschikbaar voor het Xcode-programma van Apple. Dit is een speciale omgeving voor ontwikkelaars van apps. De software bevat hints over een aanstaande release van Swift Playgrounds 4. Waarschijnlijk is de release van het programma heel dichtbij, omdat het bedrijf uit Cupertino er een specifieke melding over maakt.

Ontwikkelaars die apps maken voor iOS en andere besturingssystemen van Apple, kunnen nu Xcode 13.2 downloaden. Deze software-omgeving biedt software development kits (SDKs) aan voor iOS 15.2, iPadOS 15.2 en de overige systemen. De nieuwe uitgave van Xcode bevat onder meer on-device debugging voor iOS 9, tvOS 9 en watchOS 2, of later.

Apple brengt nieuwe versie Xcode uit

Zoals gebruikelijk brengt Apple een overzicht uit van aanpassingen en verbeteringen. In die lijst staat een opmerkelijke vermelding, namelijk over Swift Playgrounds 4. Xcode 13.2 ondersteunt voortaan projecten die gebruikers maken met de vierde iteratie van Swift Playgrounds. Echter, die versie bestaat nog helemaal niet.

Met de app Swift Playgrounds leren onder meer kinderen te programmeren in de programmeertaal Swift. Dat is een custom programmeertaal die Apple gebruikt. Swift Playgrounds 3 werd aanvankelijk voor de iPad gelanceerd in mei 2019. Versie 3.3 verscheen in 2020 en bracht toen ook een macOS-versie naar gebruikers.

Swift Playgrounds 4 op komst?

Officieel kondigde Apple Swift Playgrounds 4 tijdens WWDC 2021 aan. Het is dus niet zo dat we nog nooit van de app gehoord hebben, maar we kunnen hem ondertussen ook nog niet gebruiken. Eén van de nieuwste opties is dat je gemaakte apps direct in de App Store publiceert door gebruikt te maken van Playgrounds 4.

Verder biedt Xcode 13.2 ondersteuning aan voor Xcode Organizer. Dat betekent dat je toegang krijgt tot slimme inzichten en notificaties van apps die meer vertellen over energieverbruik, bijvoorbeeld. Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe softwareversie, dien je macOS te gebruiken en minimaal versie 13.3 Big Sur geïnstalleerd te hebben.

