Xbox Game Pass: 5 ideale games om te spelen op je iPad

Het is alweer een tijdje mogelijk om je iPad te gebruiken om games te spelen die binnen de Xbox Game Pass vallen. Dat kan overigens ook op de iPhone, maar door het grotere scherm is de tablet net iets fijner. Als je een actief abonnement hebt, is het mogelijk om games vanuit de cloud te streamen op je apparaat. Dit zijn daarbij vijf absolute aanraders.

5 Xbox Games Pass-games om te spelen op je iPad

Stardew Valley

We beginnen dit overzicht met games met een titel die je eigenlijk ook direct op je iPad kunt installeren. Maar deze Xbox-versie heeft wellicht net wat meer mogelijkheden. Bovendien is Stardew Valley via de Xbox Game Pass dus gratis te spelen. Dat is ook wel een voordeel. Het is een titel die lekker slowpaced gespeeld kan worden. Ideaal dus om te streamen. Je bouwt je eigen boerderij op, gaat vissen, op zoek naar mineralen in de mijnen, waar je ook diverse monsters tegenkomt en in het dorp kun je relaties aangaan. Eén van de beste games van de afgelopen jaren.

Dragon Quest Builders 2

Ook Dragon Quest Builders 2 is een ideale game om te spelen via de Xbox Game Pass. Mocht je verbinding iets vertraging op loopt, dan is dat totaal geen probleem, omdat je alles nog altijd lekker kunt volgen. Ook dit is een game met diverse bouwelementen. In je thuisbasis probeer je telkens nieuwe technieken te gebruiken om het geheel uit te breiden en andere bewoners naar je basis toe te lokken. Tussendoor ga je op expeditie en kom je telkens verder.

Football Manager 2022

Mocht je niet tevreden zijn met hoe jouw favoriete club presteert, dan kun je in Football Manager 2022 proberen om het zelf beter te doen. Het is overigens wel de Xbox-versie van de nieuwe game. De titel speelt wellicht iets minder snel en heeft minder mogelijkheden, maar alsnog kun je er veel mee doen. Maak de perfecte opstelling, leidt jouw spelers op vanuit de jeugd en ga in Zuid-Amerika op zoek naar de nieuwe Messi en ga uiteindelijk voor de winst in de Champions League. Ook dit is dus heel goed te streamen via de Xbox Game Pass op je iPad.

Jurassic World Evolution

Ben je niet zo van het voetbal? Maar gek van dino’s? Dan kun je Jurassic World Evolution proberen. Onlangs is het tweede deel verschenen, maar op de Xbox Game Pass zit dus nog het eerste deel. In de game is het zaak om je perfecte perk te bouwen. Zorg ervoor dat je bezoekers enthousiast zijn over je park en ga constant op zoek naar nieuwe mogelijkheden om dino’s tentoon te stellen.

Wasteland 3

De laatste game in dit rijtje met Xbox Game Pass-games op de iPad is Wasteland 3. Het is een uitstekende RPG in een apocalyptische wereld. Daarin krijg je te maken met vele verschillende vijanden in diverse omgevingen in turn-based gevechten. Interessanter is echter het verhaal en de manier hoe je om moet gaan met het maken van keuzes en het leven met de gevolgen daarvan. Het is erg diepgaand en doordat je bijna geen directe actie hoeft ondergaan, is het een goede game om te streamen.

Heb je nog geen abonnement op Xbox Game Pass? Dan kun je hem hier scoren. Liever games voor Apple Arcade? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.