Voormalig Tesla-engineer laat Apple achter zich voor vliegende taxi’s

Het personeel rond de Apple Car blijft veranderen. Opnieuw vertrekt een oud-Tesla-medewerker bij de iPhone-maker.

De Apple Car is misschien wel het grootste publieke geheim van Apple. Vrijwel iedereen weet dat de tech-fabrikant met een eigen auto bezig is, maar veel details zijn nog onbekend. Zo lijkt het bedrijf nog steeds op zoek te zijn naar een partner om de auto te produceren en is er veel roulatie in het personeelsbestand. Daar komt nu weer een naam bij.

Van de Apple Car naar vliegende taxi’s

Michael Schwetkutsch gaat Apple verlaten, meldt het Amerikaanse CNBC. Hij was had als director of engineering een belangrijke positie bij het Apple Car-project. De man verlaat het de iPhone-maker voor Archer. Een startup die elektrische luchttaxi’s wil ontwikkelen. De bedoeling is om passagiers over een korte afstand door de lucht te kunnen vervoeren. Deze taxi’s moeten verticaal kunnen opstijgen. Bij het bedrijf wordt hij Vice President of Engineering.

Het personeelsbestand rond de Apple Car verandert constant. Er vertrekken regelmatig belangrijke werknemers, maar er komen er ook nieuwe voor terug. Zo werd vorige maand nog een voormalig Tesla-engineer aangetrokken. Christopher Moore werkte aan de Autopilot van de elektrische autobouwer.

Komen en gaan van werknemers

Vorige week verliet ook een medewerker die mogelijk meewerkt aan de Apple Car. Soonho Ahn was sinds 2018 het hoofd van alle ontwikkelingen rondom de accu’s bij het bedrijf. Hoewel dit niet expliciet over ging, lijkt hij er gezien zijn overstap toch mee te maken hebben gehad. Hij stapt over naar Volkswagen dat grote plannen heeft omtrent elektrisch rijden. In september stapte Doug Field al over naar de concurrent. De Apple Car-vicepresident vertrok naar Ford.

Zoals gezegd is Apple nog steeds op zoek naar een partner voor haar auto. Het kijkt daarvoor naar Zuid-Korea. Het is met verschillende bedrijven uit het land in gesprek.