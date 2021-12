USB: alles wat je van de verschillende soorten moet weten

Van smartphones tot camera’s tot miniventilatoren en van smartphones tot printers: tal van elektronische apparaten hebben USB-poorten voor het opladen van batterijen en voor gegevensoverdracht. Er is nu een grote verscheidenheid aan USB-versies in gebruik, die verschillen qua hardware en technische mogelijkheden. Hierdoor kunnen velen door de bomen het bos niet meer zien. Vandaar dit korte overzicht van de verschillende USB typen en hun mogelijkheden.

De afkorting USB staat voor Universal Serial Bus en is het beroemdste interface-type ter wereld. In 1996 was de introductie van het seriële bussysteem, om externe apparaten op computers aan te sluiten. Dat is voor ons vandaag de dag vanzelfsprekend, maar bij de introductie destijds was dat bijzonder. Je kon nu namelijk apparaten tijdens het gebruik met elkaar verbinden.

Bijna 25 jaar later zijn er diverse updates, nieuwe en reeds verouderde versies en aanzienlijk toegenomen mogelijkheden qua snelheid en datavolumes. Dit overzicht introduceert de momenteel gebruikte standaarden, hun verschillende namen en de benodigde hardware.

USB4

USB4 – of USB4.0 – werd in 2019 gepresenteerd. Het zou vooral de verwarrende verscheidenheid aan verschillende specificaties en dus de naamgeving-jungle moeten vereenvoudigen. Aangezien USB3.0 en zijn volgende generaties vanaf 2019 op de markt kwamen, was het gemakkelijk om het spoor bijster te raken. Dat kwam omdat de stekkers van deze generatie er allemaal identiek uitzagen. Apple-gebruikers weten dit maar al te goed. Je moest geregeld nieuwe kabels en connectoren aanschaffen. Het was de geboorte van de USB Type C-connector. Hiermee bereikte deze USB standaard ook aanzienlijke verbeteringen in snelheid en hoeveelheid stroom.

USB4.0 is gebaseerd op de specificaties van het Thunderbolt 3-protocol, dat gezamenlijk is ontwikkeld door Apple en Intel. Deze technologie was eerder gereserveerd voor duurdere apparaten. Daarom kan USB4.0 zonder meer een revolutie worden genoemd. Gegevensoverdrachten van tenminste 20 Gbit/s en maximaal 40 Gbit/s zijn gegarandeerd. Dit maakt USB4.0 twee keer zo snel als zijn voorganger.

Nieuwe stekkers zijn gelukkig niet nodig, het USB4 blijft met USB-C-connectoren werken. Nieuwe gegevens- en weergaveprotocollen worden ook ondersteund, waardoor een breder scala aan koppelbare apparaten, betere transmissiesnelheden en een betere stroomvoorziening naar externe apparaten mogelijk zijn. Dit geldt met name voor de aansluiting van beeldschermen.

De specificaties van de derde generatie USB

Allereerst moet worden vermeld dat de verscheidenheid aan namen voor de verschillende USB-standaarden een beetje verwarrend is, aangezien oudere standaarden gedeeltelijk werden hernoemd toen de nieuwere verschenen. Hierdoor hebben de meeste USB-standaarden verschillende namen (zie de tabel verderop).

1) USB3.0 / 3.1 (1e generatie)

In 2008 werd de USB3.0-standaard geïntroduceerd. Daarmee kon de snelheid van datatransmissie worden verhoogd tot 5 Gbit/s. Daarnaast kon de connector ook meer stroom leveren, tot 900 mA. Daarnaast was het nieuw dat het voor het eerst mogelijk was om meerdere datastromen tegelijk te verzenden.

De aansluitingen van deze standaard zijn gemakkelijk te herkennen aan het feit dat er een klein blauw kunststof plaatje in de connector is verwerkt. Ondanks dat de verhoogde gegevenssnelheid van USB3.0 nieuwe eisen stelde aan hardware en software, zijn 3.0-verbindingen achterwaarts compatibel met 2.0-ingangen. Omgekeerd waren echter wel nieuwe stekkers nodig. USB3.0 werd later omgedoopt tot 3.1 (Gen 1) omdat de 3.0-specificatie was opgenomen in de nieuwe 3.1-standaard.

2) USB3.1 (2e generatie)

De USB3.1-upgrade werd gelanceerd in 2013. De nieuwe standaard maakte op zijn beurt hogere gegevensoverdrachtssnelheden mogelijk. Tot 10 Gbit/s waren nu mogelijk. De stroom kan 5A bereiken met deze specificatie, die in bijna elke behoefte zou moeten voorzien. Na het hernoemen van USB3.0 naar 3.1 Gen 1, kreeg de 3.1 versie de naam 3.1 Gen 2.

3) USB3.2

USB3.2 kwam in 2017 in beeld en de snelheid werd verdubbeld tot 20 Gbit /s. Hiervoor wat een nieuw type connector nodig, de USB type C-connector. Deze kon 10 Gbit/s heen en terug richting verzenden in de multi-lane-methode over twee paar draden. Omdat de oudere USB-connectors van het type A niet compatibel zijn met de USB3.2-transmissiestandaard, hebben alle USB3.2 kabels altijd twee USB-C-connectors.

Overzicht

Originele

naam Met de introductie van

USB3.1 hernoemd naar Met de introductie van

USB3.2 hernoemd naar Snelheid USB3.0 USB3.1 Gen 1 USB3.2 Gen 1(x1) 5 Gbit/s USB3.1 – USB3.2 Gen 2(x1) 10 Gbit/s USB3.2 – USB3.2 Gen 2×2 20 Gbit/s USB4.0 – – 40 Gbit/s

Het achtervoegsel x1 of x2 geeft aan hoeveel datastromen de respectieve standaard parallel kan verzenden: voor x1 is dat één datastroom, x2 kan twee datastromen parallel verzenden.

USB-hubs

Omdat er inmiddels een wirwar van verschillende USB typen was ontstaan en we steeds vaker meerdere verschillende USB apparaten in huis hadden, kwam er een nieuw type apparaat op de markt: de USB hub. Deze hub is een extern apparaat dat je kan aansluiten op een USB-poort. USB-hubs werken als meerdere stekkers in een stopcontact en maken het zo mogelijk om meerdere randapparatuur tegelijkertijd op één poort aan te sluiten.

Het grote voordeel hiervan is dat je de kabels niet hoeft te verplaatsen of verwisselen als je extra apparaten wil aansluiten. USB-hubs verschillen vooral in het aantal beschikbare poorten, maar ook in het type voeding en de transmissiesnelheid. Daarnaast bieden hubs steeds vaker de mogelijkheid om ook andere connector-typen aan te sluiten, zoals ethernet en HDMI, en zelfs connector-sleuven bieden voor dataopslag-kaarten, zoals we die vaak in digitale camera’s aantreffen.

Passieve USB hub

Enerzijds zijn er USB-hubs die worden bediend met een passieve stroomvoorziening. Hierdoor heb je geen aparte voeding nodig, dus in de vorm van een extra voedingseenheid. Ze worden ook wel busvoeding-hubs genoemd.

Actieve USB hub

USB-hubs met een actieve voeding noemt men ook wel self-powered en hebben een eigen voedingseenheid. Het is daarom aan te raden om deze hubs te gebruiken om apparaten aan te sluiten die geen eigen stroomvoorziening hebben. Dit betekent dat er meerdere apparaten tegelijk op de stroomvoorziening kunnen worden aangesloten, zoals smartphones. Daarnaast s een actieve USB hub ook onontbeerlijk als het totale stroomverbruik van de aangesloten apparaten het vermogen van de USB poort overschrijdt.

Vaak hebben actieve USB hubs een aparte poort voor het opladen van een laptop, omdat deze veel meer stroom vereisen, dan bijvoorbeeld een externe harddisk.

Connectortypes

Naast de verschillende generaties USB zijn er verschillende soorten connectoren. De type A USB-connector, die bijvoorbeeld in USB-sticks vindt, is wijdverbreid. Het heeft het bekende rechthoekige en platte formaat dat veel USB-stekkers in alledaagse elektronische apparaten hebben. De EASY USB-connector type A onderscheidt zich van andere typen doordat je deze aan beide zijden kan aansluiten.

De Type B USB connector is minder plat en heeft een grotere holte in het midden. Deze connector is geschikt voor USB2.0 en 3.0.

De USB Mini-B-connector luidde de compacte klasse onder de USB-connectoren in. U kunt het nog steeds vinden in oudere mobiele telefoons en digitale camera’s. Inmiddels is deze echter grotendeels vervangen door de Micro-B connector, die in veel smartphones geïntegreerd is als aansluiting voor bijvoorbeeld de stroomkabel. Het ondersteunt de overdrachtssnelheid van USB2.0.

De USB-C-connector is bedoeld om een ​​uniforme standaard te bieden voor USB-connectoren. Omdat het erg plat is, is deze connector uitermate geschikt voor gebruik in apparaten van klein formaat. Dankzij de symmetrische vorm met afgeronde hoeken is deze plug immers goed herkenbaar en maakt het niet uit hoe je hem in de connector-bus steekt.

